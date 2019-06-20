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"Аэрофлот" 22 июня отменил вечерние рейсы из Москвы в Минск и обратно
21.06.2019 20:51 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
Фото из архива
21 июня, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Авиакомпания "Аэрофлот - российские авиалинии 22 июня отменила вечерние рейсы из московского аэропорта Шереметьево в Минск и обратно. Об этом говорится в информации, размещенной на сайте перевозчика, сообщает БЕЛТА.
Так, отменены рейс SU1832 вылетом в 18.10 из Москвы и обратный рейс SU1833 из Минска в Шереметьево вылетом в 20.30.
Рейсы отменены в связи с прогнозом неблагоприятных метеоусловий в аэропорту Шереметьево. Всего 22 июня перевозчик отменил 26 рейсов, вылет еще шести перенесен на более позднее время.
"Оповещение пассажиров проводится через центр бронирования и информации. Прибывшие на регистрацию будут обеспечены всем необходимым в соответствии с федеральными авиационными правилами и стандартами "Аэрофлота", - отмечается в сообщении перевозчика.-0-
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21 июня, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Авиакомпания "Аэрофлот - российские авиалинии 22 июня отменила вечерние рейсы из московского аэропорта Шереметьево в Минск и...
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