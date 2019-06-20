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В Лепеле выпал град
21.06.2019 21:17 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На Лепель примерно в 20.30 обрушилась гроза — сильный и продолжительный ливень, а также град. Фото прислала наша читательница Лариса.
Крупные градины практически закрыли зеленую траву. «Стало почти как зимой», — написала Лариса.
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Крупные градины практически закрыли зеленую траву.
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