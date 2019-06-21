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Летний дождь в городе. Гродно опять затопило

21.06.2019 23:53 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гродно то жара, то грозы. Сильный дождь, который прошел вечером 21 июня в областном центре, затопил город. Дороги на время превратились в реки, машины буксовали и глохли в воде, а пользователи соцсетей делились фотографиями последствий стихии.


Фото: vk.com/autogrodnoby

Традиционно под водой оказались центральные улицы города, где старая ливневка. Воды много было на улицах Ольги Соломовой, Виленской, Поповича, Белуша, подтопило и Румлевский мост.


Фото: newgrodno.by

Потоками воды в нескольких местах города даже вырвало канализационные люки, сообщает newgrodno.by.








Также затопленными оказались улицы в микрорайоне Ольшанка и Южный, поплыло и кольцо на Суворова. Об этом сообщают гродненцы в группе во «ВКонтакте» AutoGrodno.By.
Дождь, кстати, лил два часа.

 
Теги: Гродно
 
 
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В Гродно то жарко, то сильный ливень. Сильный дождь, который прошел вечером 21 июня в областном центре, затопил город. Дороги на время превратились в реки, машины...
 
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