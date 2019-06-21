Звон скорби и горечи. На мемориальном комплексе «Звезда» состоялся митинг, посвящённый Дню всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны (фото)

Источник материала: Полымя

22 июня 1941 года — одна из самых печальных дат в истории Беларуси — День памяти и скорби — день начала Великой Отечественной войны, которая вошла в историю человечества как самая кровопролитная. Советскому народу пришлось пройти через нечеловеческие испытания, выстоять и победить. Родную земли от немецко-фашистских захватчиков защищали все от мала до велика. Защищали и… погибали.

В память о всех жертвах Великой Отечественной войны на мемориальном комплексе «Звезда» в г.п. Кореличи состоялся митинг «Звон скорби».













Открыл митинг, посвящённый Дню всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны, заместитель председателя Кореличского райисполкома Руслан Абрамчик.













-Мы никогда не забудем подвиг наших предков, завоевавших мир для нас, — отметила художественный руководитель студии современного танца «Флэш-Дэнс» г. Красногорска Наталья Иночкина. — Эта память будет жить вечно.



Память всех погибших в годы военного лихолетья почтили минутой молчания. Завершился митинг возложением цветом.





























Оксана ЯНУШ

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