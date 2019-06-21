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Звон скорби и горечи. На мемориальном комплексе «Звезда» состоялся митинг, посвящённый Дню всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны (фото)

21.06.2019 — Новости Общества | Полымя  
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Источник материала: Полымя

22 июня 1941 года — одна из самых печальных дат в истории Беларуси — День памяти и скорби — день начала Великой Отечественной войны, которая вошла в историю человечества как самая кровопролитная. Советскому народу пришлось пройти через нечеловеческие испытания, выстоять и победить. Родную земли от немецко-фашистских захватчиков защищали все от мала до велика. Защищали и… погибали.

В память о всех жертвах Великой Отечественной войны на мемориальном комплексе «Звезда» в г.п. Кореличи состоялся митинг «Звон скорби».

Звон скорби и горечи. На мемориальном комплексе «Звезда» состоялся митинг, посвящённый Дню всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны (фото)

Звон скорби и горечи. На мемориальном комплексе «Звезда» состоялся митинг, посвящённый Дню всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны (фото)

Звон скорби и горечи. На мемориальном комплексе «Звезда» состоялся митинг, посвящённый Дню всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны (фото)

Открыл митинг, посвящённый Дню всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны, заместитель председателя Кореличского райисполкома Руслан Абрамчик.

Звон скорби и горечи. На мемориальном комплексе «Звезда» состоялся митинг, посвящённый Дню всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны (фото)

Звон скорби и горечи. На мемориальном комплексе «Звезда» состоялся митинг, посвящённый Дню всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны (фото)

Звон скорби и горечи. На мемориальном комплексе «Звезда» состоялся митинг, посвящённый Дню всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны (фото)

-Мы никогда не забудем подвиг наших предков, завоевавших мир для нас, — отметила художественный руководитель студии современного танца «Флэш-Дэнс» г. Красногорска Наталья Иночкина. — Эта память будет жить вечно.

Звон скорби и горечи. На мемориальном комплексе «Звезда» состоялся митинг, посвящённый Дню всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны (фото)
Память всех погибших в годы военного лихолетья почтили минутой молчания. Завершился митинг возложением цветом.

Звон скорби и горечи. На мемориальном комплексе «Звезда» состоялся митинг, посвящённый Дню всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны (фото)

Звон скорби и горечи. На мемориальном комплексе «Звезда» состоялся митинг, посвящённый Дню всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны (фото)

Звон скорби и горечи. На мемориальном комплексе «Звезда» состоялся митинг, посвящённый Дню всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны (фото)

Звон скорби и горечи. На мемориальном комплексе «Звезда» состоялся митинг, посвящённый Дню всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны (фото)

Звон скорби и горечи. На мемориальном комплексе «Звезда» состоялся митинг, посвящённый Дню всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны (фото)

Звон скорби и горечи. На мемориальном комплексе «Звезда» состоялся митинг, посвящённый Дню всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны (фото)

Звон скорби и горечи. На мемориальном комплексе «Звезда» состоялся митинг, посвящённый Дню всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны (фото)

Оксана ЯНУШ

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