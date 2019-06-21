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Генсек ООН обратился с видеообращением к участникам II Европейских игр в Минске

22.06.2019 00:07 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

Генсек ООН обратился с видеообращением к участникам II Европейских игр в Минске
Антониу Гутерриш. Фото из архива Синьхуа - БЕЛТА

22 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обратился с видеообращением к участникам и гостям II Европейских игр в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

"Я передаю наилучшие пожелания более чем 4 тыс. спортсменам из 50 стран, которые принимают участие в Играх. Спорт может быть прекрасным посредником для дружбы, взаимного уважения и мира. Я приветствую принципы инклюзии и отсутствие дискриминации, в соответствии с которыми проводятся Игры. Эти ценности также лежат в основе Целей устойчивого развития нашего общего плана, направленного на то, чтобы никто не остался в стороне", - сказал Антониу Гутерриш.

Он призвал "использовать спорт, чтобы построить мирное, процветающее, устойчивое будущее, к которому мы все стремимся".

Видеообращение Генерального секретаря ООН продемонстрировали на церемонии открытия масштабного события континентального уровня - II Европейских игр в Минске.

Церемония открытия проходит на главной спортивной арене Беларуси - Национальном олимпийском стадионе "Динамо".

II Европейские игры в Минске продлятся по 30 июня. Более 4 тыс. спортсменов из 50 государств будут соревноваться в 15 видах спорта. Официальный девиз Игр - Bright Year, Bright You ("Яркий год, яркий ты"). Логотип - "папараць-кветка" (цветок папоротника), несущий символическое значение в культуре славян. Талисман - лисенок по имени Лесик.

Беларусь получила право проведения II Европейских игр на 45-м заседании Генеральной ассамблеи Европейских олимпийских комитетов, которое в октябре 2016 года состоялось в Минске.

Решение о создании принципиально нового для Европейского континента формата соревнований - Европейских игр - было принято в 2012 году на Генеральной ассамблее Европейских олимпийских комитетов. Мультиспортивный форум проводится под руководством ЕОК каждые 4 года.

I Европейские игры прошли в июне 2015 года в столице Азербайджана Баку, на которых белорусские спортсмены завоевали 43 награды.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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22 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обратился с видеообращением к участникам и гостям II Европейских игр в Минске, передает...
 
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