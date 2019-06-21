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«Я крепость, веду бой». Около 500 человек показали, как оборонялась Брестская крепость

22.06.2019 08:24 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

22 июня на территории Кобринского укрепления реконструкторы воссоздали эпизоды обороны Брестской крепости.


В реконструкции приняли участие около 500 человек из Беларуси, России, Украины, Прибалтики, Польши, Японии, Китая и других стран ближнего и дальнего зарубежья.


Реконструкция обороны крепости включала несколько эпизодов. Зрители могли увидеть задержание провокаторов, защиту погранзаставы, атаку Самвела Матевосяна, бой майора Гаврилова, пленение раненых военнослужащих и гражданских и другие важные эпизоды обороны Брестской крепости.


В постановке была задействована ретро-техника: немецкий мотоцикл BMW с коляской, автомобили и грузовик УралЗИС.


Открыть/скачать видео (19.21 МБ)

Реконструкция длилась около часа и завершилась минутой молчания в память о жертвах Второй Мировой войны.








 
 
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В реконструкции приняли участие около 500 человек из Беларуси, России, Украины, Прибалтики, Польши, Японии и Китая.
 
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