«Я крепость, веду бой». Около 500 человек показали, как оборонялась Брестская крепость

Источник материала: Tut.by

22 июня на территории Кобринского укрепления реконструкторы воссоздали эпизоды обороны Брестской крепости.





В реконструкции приняли участие около 500 человек из Беларуси, России, Украины, Прибалтики, Польши, Японии, Китая и других стран ближнего и дальнего зарубежья.





Реконструкция обороны крепости включала несколько эпизодов. Зрители могли увидеть задержание провокаторов, защиту погранзаставы, атаку Самвела Матевосяна, бой майора Гаврилова, пленение раненых военнослужащих и гражданских и другие важные эпизоды обороны Брестской крепости.





В постановке была задействована ретро-техника: немецкий мотоцикл BMW с коляской, автомобили и грузовик УралЗИС.





Реконструкция длилась около часа и завершилась минутой молчания в память о жертвах Второй Мировой войны.



























