Инспекция госпожнадзора Пинского ГРОЧС провела мониторинг городских и районных учреждений образования

На основании решения главного государственного инспектора г.Пинска и Пинского района по пожарному надзору Лозюка В.И. и в соответствии с п.4 Положения о порядке проведения мониторинга Указа Президента Республики Беларусь № 510 проведены мониторинги объектов управления по образованию г. Пинска, а именно:
ГУО «Средняя школа № 3 г. Пинска»;
ГУО «Средняя школа № 6 г. Пинска»;
ГУО «Средняя школа № 11 г. Пинска»;
ГУО «Ясли-сад № 2»;
ГУО «Ясли-сад № 5»;
ГУО «Ясли-сад № 6»;
ГУО «Ясли-сад № 7»;
ГУО «Ясли-сад № 8»;
ГУО «Ясли-сад № 9»;
ГУО «Ясли-сад № 10»;
ГУО «Ясли-сад № 11»;
ГУО «Ясли-сад № 12»;
ГУО «Ясли-сад № 14»;
ГУО «Ясли-сад № 15»;
ГУО «Ясли-сад № 17»;
ГУО «Ясли-сад № 19»;
ГУО «Ясли-сад № 26»;
ГУО «Ясли-сад № 27»;
ГУО «Ясли-сад № 28»;
ГУО «Ясли-сад № 29»;
ГУО «Ясли-сад № 32»;
ГУО «Ясли-сад № 33»;
ГУО «Ясли-сад № 34»;
ГУО «Ясли-сад № 35»;
ГУО «Ясли-сад № 36»;
ГУО «Ясли-сад № 37»;
ГУО «Ясли-сад № 39»;
ГУО «Ясли-сад № 40»;
ГУО «Ясли-сад № 41»;
ГУО «Ясли-сад № 43»;
ГУО «Ясли-сад № 44»;
ГУО «Ясли-сад № 45»;
ГУО «Ясли-сад № 16»;
ГУО «Средняя школа № 1 г. Пинска»;
ГУО «Средняя школа № 2 им. Героев Днепровской Флотилии г. Пинска»;
Основными нарушениями, выявленными при проведении мониторинга явились:
двери лестничных клеток на путях эвакуации не оборудованы устройством самозакрывания (доводчиками);
в подвалах осуществляется складирование и хранение имущества;
на путях эвакуации из здания отсутствует возможность свободного открывания дверей изнутри без ключа.
Инспектор ИНиП Пинского ГРОЧС Сергей Чернорицкий.
На основании решения главного государственного инспектора г. Пинска и Пинского района по пожарному надзору Лозюка В.И. и в соответствии с п. 4 Положения о порядке проведения мониторинга Указа Президента Республики Беларусь № 510, проведены мониторинги объектов отдела по образованию Пинского района:
ГУО «Высоковская СШ»,
ГУО «Городищенская СШ»,
ГУО «Купятичская СШ»,
ГУО «Парохонская СШ»,
ГУО «Пинковичская СШ»,
ГУО «Сошненская СШ»,
ГУО «Березовичская СШ»,
ГУО «Бобриковская СШ»,
ГУО «Валищенская СШ»,
ГУО «Жидченская СШ»,
ГУО «Кошевичская СШ»,
ГУО «Лопатинская СШ»,
ГУО «Ласицкая СШ»,
ГУО «Лыщенская СШ»,
ГУО «Логишинская СШ»,
ГУО «Молотковичская СШ»,
ГУО «Оснежицкая СШ»,
ГУО «Оховская СШ»,
ГУО «Плещицкая СШ»,
ГУО «Погост-Загородская СШ»,
ГУО «Ставокская СШ»,
ГУО «Стытычевская СШ»,
ГУО «Тобульская СШ»,
ГУО «Чуховская СШ»,
ГУО «Борковская БШ»,
ГУО «Домашицкая БШ»,
ГУО «Малоплотницкая БШ»,
ГУО «Мерчицкая БШ»,
ГУО «Новодворская БШ»,
ГУО «Озаричская БШ»,
ГУО «Поречская БШ»,
ГУО «Пучинская БШ»,
ГУО «Галевская НШ»,
ГУО «Хойновский детский сад-СШ»,
ГУО «Детский сад-начальная школа п.Садовый»,
ГУО «Каллауровичская СШ-детский сад»,
ГУО «Логишинский межшкольный учебно-производственный комбинат трудового обучения и профессиональной ориентации»,
ГУО «Центр творчества детей и молодежи»,
ГУО «Пинский районный центр туризма и краеведения детей и молодежи»,
ГУО «Центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации Пинского района»,