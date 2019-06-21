Инспекция госпожнадзора Пинского ГРОЧС провела мониторинг городских и районных учреждений образования

Источник материала: Полесская правда



На основании решения главного государственного инспектора г.Пинска и Пинского района по пожарному надзору Лозюка В.И. и в соответствии с п.4 Положения о порядке проведения мониторинга Указа Президента Республики Беларусь № 510 проведены мониторинги объектов управления по образованию г. Пинска, а именно:

ГУО «Средняя школа № 3 г. Пинска»;

ГУО «Средняя школа № 6 г. Пинска»;

ГУО «Средняя школа № 11 г. Пинска»;

ГУО «Ясли-сад № 2»;

ГУО «Ясли-сад № 5»;

ГУО «Ясли-сад № 6»;

ГУО «Ясли-сад № 7»;

ГУО «Ясли-сад № 8»;

ГУО «Ясли-сад № 9»;

ГУО «Ясли-сад № 10»;

ГУО «Ясли-сад № 11»;

ГУО «Ясли-сад № 12»;

ГУО «Ясли-сад № 14»;

ГУО «Ясли-сад № 15»;

ГУО «Ясли-сад № 17»;

ГУО «Ясли-сад № 19»;

ГУО «Ясли-сад № 26»;

ГУО «Ясли-сад № 27»;

ГУО «Ясли-сад № 28»;

ГУО «Ясли-сад № 29»;

ГУО «Ясли-сад № 32»;

ГУО «Ясли-сад № 33»;

ГУО «Ясли-сад № 34»;

ГУО «Ясли-сад № 35»;

ГУО «Ясли-сад № 36»;

ГУО «Ясли-сад № 37»;

ГУО «Ясли-сад № 39»;

ГУО «Ясли-сад № 40»;

ГУО «Ясли-сад № 41»;

ГУО «Ясли-сад № 43»;

ГУО «Ясли-сад № 44»;

ГУО «Ясли-сад № 45»;

ГУО «Ясли-сад № 16»;

ГУО «Средняя школа № 1 г. Пинска»;

ГУО «Средняя школа № 2 им. Героев Днепровской Флотилии г. Пинска»;

ГУО «Средняя школа № 7 г. Пинска»;

ГУО «Средняя школа № 9 г. Пинска»;

ГУО «Средняя школа № 14 г. Пинска»;

ГУО «Средняя школа № 15 г. Пинска»;

ГУО «Средняя школа № 16 г. Пинска»;

ГУО «Средняя школа № 18 г. Пинска»;

ГУО «Гимназия № 1 им. Ф.Я. Перца г. Пинска»;

ГУО «Гимназия № 2 г. Пинска»;

ГУО «Гимназия № 3 им. В.З. Коржа г. Пинска»;

ГУО «Средняя школа № 17 г. Пинска»;

ГУО «Средняя школа № 8 г. Пинска»;

ГУО «СПЦ г. Пинска»;

ГУО «Ясли-сад № 1»;

ГУО «Ясли-сад № 18»;

ГУО «Ясли-сад № 42»;

ГУО «Пинская специальная общеобразовательная школа-интернат».

Основными нарушениями, выявленными при проведении мониторинга явились:

двери лестничных клеток на путях эвакуации не оборудованы устройством самозакрывания (доводчиками);

в подвалах осуществляется складирование и хранение имущества;

на путях эвакуации из здания отсутствует возможность свободного открывания дверей изнутри без ключа.

Инспектор ИНиП Пинского ГРОЧС Сергей Чернорицкий.

На основании решения главного государственного инспектора г. Пинска и Пинского района по пожарному надзору Лозюка В.И. и в соответствии с п. 4 Положения о порядке проведения мониторинга Указа Президента Республики Беларусь № 510, проведены мониторинги объектов отдела по образованию Пинского района:

ГУО «Высоковская СШ»,

ГУО «Городищенская СШ»,

ГУО «Купятичская СШ»,

ГУО «Парохонская СШ»,

ГУО «Пинковичская СШ»,

ГУО «Сошненская СШ»,

ГУО «Березовичская СШ»,

ГУО «Бобриковская СШ»,

ГУО «Валищенская СШ»,

ГУО «Жидченская СШ»,

ГУО «Кошевичская СШ»,

ГУО «Лопатинская СШ»,

ГУО «Ласицкая СШ»,

ГУО «Лыщенская СШ»,

ГУО «Логишинская СШ»,

ГУО «Молотковичская СШ»,

ГУО «Оснежицкая СШ»,

ГУО «Оховская СШ»,

ГУО «Плещицкая СШ»,

ГУО «Погост-Загородская СШ»,

ГУО «Ставокская СШ»,

ГУО «Стытычевская СШ»,

ГУО «Тобульская СШ»,

ГУО «Чуховская СШ»,

ГУО «Борковская БШ»,

ГУО «Домашицкая БШ»,

ГУО «Малоплотницкая БШ»,

ГУО «Мерчицкая БШ»,

ГУО «Новодворская БШ»,

ГУО «Озаричская БШ»,

ГУО «Поречская БШ»,

ГУО «Пучинская БШ»,

ГУО «Галевская НШ»,

ГУО «Хойновский детский сад-СШ»,

ГУО «Детский сад-начальная школа п.Садовый»,

ГУО «Каллауровичская СШ-детский сад»,

ГУО «Логишинский межшкольный учебно-производственный комбинат трудового обучения и профессиональной ориентации»,

ГУО «Центр творчества детей и молодежи»,

ГУО «Пинский районный центр туризма и краеведения детей и молодежи»,

ГУО «Центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации Пинского района»,

ГУО «Березовичский ясли-сад»,

ГУО «Вязский ясли-сад»,

ГУО «Городищенский ясли-сад»,

ГУО «Жидченский ясли-сад»,

ГУО «Заборовский ясли-сад»,

ГУО «Кошевичский ясли-сад»,

ГУО «Купятичский ясли-сад»,

ГУО «Ласицкий ясли-сад»,

ГУО «Логишинский ясли-сад»,

ГУО «Лопатинский ясли-сад»,

ГУО «Мерчицкий ясли-сад»,

ГУО «Молотковичский ясли-сад»,

ГУО «Новодворский ясли-сад»,

ГУО «Оснежицкий ясли-сад»,

ГУО «Озаричский ясли-сад»,

ГУО «Оховский ясли-сад»,

ГУО «Парохонский ясли-сад»,

ГУО «Пинковичский ясли-сад»,

ГУО «Плещицкий ясли-сад»,

ГУО «Погост-Загородский ясли-сад»,

ГУО «Плоскинский ясли-сад»,

ГУО «Сошненский ясли-сад»,

ГУО «Стытычевский ясли-сад»,

ГУО «Тобульский ясли-сад»,

ГУО «Чуховский ясли-сад»,

ГУО «Ясли-сад № 3»,

ГУО «Ясли-сад № 4»,

ГУО «Молотковичская вспомогательная школа-интернат».

Основными нарушениями, выявленными при проведении мониторинга явились:

на путях эвакуации из здания отсутствует возможность свободного открывания дверей изнутри без ключа;

не переработаны общеобъектовые инструкции в соответствии с требованиями постановления МЧС Республики Беларусь № 28 от 28.04.2018 года.

журналы инструктажей оформлены не в соответствии с требованиями Постановления МЧС Республики Беларусь № 36 от 22.05.2018 года.

Инспектор ИНиП Пинского ГРОЧС Сергей Чернорицкий.