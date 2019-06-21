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В Минске сегодня открылся крупнейший СПА-комплекс в стране. Смотрите, что там внутри

22.06.2019 09:00 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

5000 квадратных метров для удовольствия и релакса — в Минске сегодня открылся для посещения комплекс SPA Riviera. По словам руководства, это крупнейшее подобное заведение в Беларуси: более полусотни специальных программ и ритуалов и столько же разнообразных локаций. Мы решили заглянуть туда и посмотреть, как выглядит огромный круизный СПА-лайнер изнутри.

«Без экскурсовода здесь не обойтись»

С кораблем мы сравнили его неспроста: концепция комплекса SPA Riviera — круизный лайнер, в котором можно совершить путешествие и отдохнуть в самых разных уголках земли. Например, побывать в русской бане или японской купели, оказаться в тропическом лесу или пещере.

— Открывая комплекс SPA Riviera, мы вдохновлялись примерами лучших оздоровительных центров мира, — рассказывает директор Эдуард Матусевич. — А потом на основе своих впечатлений и оригинальных авторских разработок создавали это место. Бани, аквазона, лаунжи, бары — тут есть абсолютно все. В среднем для того, чтобы полностью расслабиться, достаточно будет четырех часов. Хотя, если нет срочных дел, входной билет позволяет задержаться на целый день, с 11 до 23. Комплекс рассчитан на аудиторию старше 16-ти, поэтому малышей лучше оставлять дома.


На ресепшене посетители выбирают понравившиеся процедуры и отправляются в раздевалки: две обычные, две — категории VIP. И те, и другие одинаково светлые, просторные и без лишних деталей. Для VIP-гостей комнаты укомплектованы индивидуальными наборами косметических средств и текстилем более высокого уровня. Мест для размещения здесь меньше, но они более комфортабельные.

Облачившись в купальник, халат и тапочки, не забыв про пештемаль — турецкую простынь для бани — гости поднимаются на второй этаж и попадают в акватермальный рай.


— Тут посетителей снова встречает администратор и для тех, кто посещает комплекс впервые, проводит навигационную экскурсию. И она будет не лишней: в нашем комплексе более 17 бань, так что легко что-то упустить из виду, а это было бы обидно, — говорит Эдуард.


Первая локация — финская сауна. Стены здесь выложены плиточками из разных плодовых деревьев — яблони, вишни и груши. Такое дерево не выделяет при нагревании смолу, которой можно обжечься, и дает особый аромат. Полки сделаны из абаша — африканского дуба. Его теплоотдача гораздо меньше, чем у других пород, так что и лежать на нем более комфортно.


Приятный запах пробивается из-под двери, в которую нам предстоит войти. Это — здешний эксклюзив — понтийская баня. Внутри развешаны связки душистого багульника, а одна из стен выполнена из спилов ароматного крупного можжевельника (большая редкость, когда он вырастает до таких размеров). Остальные оформлены древесиной кело — сухостойной сосны голубоватого оттенка, привезенной из Финляндии. Ее срубают только после того, как она погибнет сама и потеряет все соки и смолы. Полки — из пахучего кедра. Посредине установлены чаши с отваром трав местного изготовления. Нагреваясь и испаряясь, он наполняет воздух полезными фитонцидами (вещества растительного происхождения, способные убивать или тормозить рост микроорганизмов) и запускает процесс детокса организма.


— Поспорить за звание самой ароматной здесь могут еще как минимум три бани, — рассказывает Эдуард. — Сонариум — легкая баня наподобие финской, но с невысокой температурой. Хорошо согревает после бассейна. Специальная цветоустановка на ее потолке и приятный запах помогут расслабиться. Это своего рода хромо- и ароматерапия для переутомленных гостей. Есть также кедровые сауны со столами из столетнего кедра, распиленного пополам. А также комната с настоящим душистым сеном под полками, сенными тюфяками и стенами из глины, смешанной с соломой. При желании тут можно даже поспать.


Сонариум

Сенная баня

«Стены украшены рисунками, найденными во время раскопок»

Сердце термальной зоны — еще одна совершенно особенная парная.

— Скифская баня — прототип и родоначальник всех русских и белорусских бань, — рассказывает директор комплекса. — Она существовала еще до нашей эры. Скифы были кочевниками, и устройство их бани диктовала сама жизнь: в пути с собой всегда были попоны на лошадях, шкуры животных, которыми они укрывались. И, когда нужно было попариться, под ними разводили костер и нагревали собранные вокруг камни. О скифах в нашей бане напоминают стены с оригинальными рисунками, найденными во время раскопок в Черниговской области.


После горячей бани Эдуард советует зайти на пару минут в снежную комнату. Полы в ней теплые, но все равно полно сугробов, по которым очень здорово пройтись босиком. А можно поиграть в снежки или обтереться снегом. Для сильных духом людей рядом есть настоящая прорубь в толще льда.

— Не успели окунуться на Крещение — милости просим. 2 градуса тут круглый год, — улыбается директор комплекса.


Аквазону продолжает СПА-бассейн глубиной от 1,20 до 1,40 метра. Установленную в нем систему многоступенчатого гидромассажа для ступней, ладоней, поясничного отдела и воротниковой зоны особенно оценят те, кого измучили боли в спине и мышцах.


— Есть также минеральная купель и гидромассажная ванна на открытой террасе (но ее лучше оценить в морозные дни), — перечисляет Эдуард. — Или можно зайти в души и гроты впечатлений. Выбираешь одну из многих программ, закрываешь глаза, и вот ты уже в тропическом лесу, наполненном экзотическими звуками и запахами.

«Запах свежего хлеба дает человеку ощущение благополучия»

Путешествие продолжается и ведет нас восток: к хамаму, марроканской парной и японской бане — офуро. Здесь нас окружает интерьер в аскетичном стиле и три купели с теплой, холодной и горячей водой. Окунаться в них нужно именно в такой последовательности несколько кругов подряд. Потом следуют отдых и восстановление сердечного ритма на шезлонге в саду камней.


Хамам

Баня офуро

— Офуро — это, прежде всего, здоровье, а не релакс, — подмечает Эдуард. — Как и дорожка Кнейпа, созданная по методикам священника, который лечил многие болезни водой и прогулками босиком. Она включает в себя контрастные температуры и массаж ступней на имитации неровностей шишек, корней деревьев, камушков и других природных материалов.


Еще одна локация для здоровья — гималайская баня. Соль, кирпичиками которой оформлены ее стены, добыта вручную и привезена прямиком из Гималаев.


Еще одна уникальная фишка комплекса SPA Riviera — хлебная комната, где в печи готовят караваи по старинным белорусским рецептам. Здесь она находится неспроста.


— Запах только что приготовленного хлеба дарит человеку ощущения безопасности и благополучия, — объясняет директор. — Да и на вкус он просто потрясающий.

Делаем передышку в рекреационной зоне или баре. Если нужно подкрепиться поосновательней — есть ресторан этажом выше. Для VIP-гостей доступна лаунж-зона, расположенная на «носу корабля». Здесь стены украшают скалы, увитые пышной зеленью. Чтобы оценить вид, открывающийся из панорамных окон, в комплексе SPA Riviera советуют остаться здесь до заката: наблюдение за суетой большого города дополнит эффект процедур.


Уже с нового года запустится вторая очередь комплекса. Там посетителей будут ждать алтайская баня, спелеобаня, аюрведические процедуры, 5 кабинетов восточных массажей, пространство для йоги, гимнастики цигун, пилатеса, маникюр, педикюр и многое другое.

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Изучив традиции аутентичных парений, мы воссоздали уникальные банные ритуалы, в которых старинные секреты красоты и долголетия сочетаются с современными авторскими техниками. Каждое парение наполнит вас жизненной энергией и здоровьем. Приглашаем на борт нашего лайнера!

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Теги: Минск
 
 
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Мы побывали в самом большом СПА-комплексе в стране и увидели, как он выглядит изнутри. *Партнерский материал
 
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