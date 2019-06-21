Совет от Лукашенко, открытие игр, отпуск в пуще, счастливчик с доской и барный квест - все за вчера

Зурабишвили решила досрочно прервать свой визит и вернуться в Тбилиси из-за акций протеста, проходящих там — по ее мнению, беспорядки организовала «российская пятая колонна» (и вот что якобы стало поводом для протестов). «Сейчас в Грузии напряженная ситуация, поэтому я посчитала обязательным быть там. Потому что, когда в стране происходит что-то, глава государства должна быть на месте. Поэтому еще раз извините, но я должна уехать и быть рядом со своим народом». Вечером в пятницу Владимир Путин решил закрыть авиасообщение с Грузией. Российских туристов — а их там сейчас несколько тысяч — должны вывезти до 8 июля.
Вчера был самый долгий день и самая короткая ночь в году. Но вы знали, что даже в Беларуси в разных городах солнце встает и заходит в разное время. Мы тут покопались в данных и выяснили, что разница между Брестом и Витебском, например, доходит до 40 минут!
Те же, кто носа не высовывает из Минска, не могут не замечать, как меняется город. Взять хотя бы проспект Победителей — за 8−9 лет он просто кардинально изменился: было поле, появился мегаполис. Давайте сравним панорамы 2010-го и 2019-го годов!
Клубника скоро всё, а пока сезон еще не закончился, можем рассказать и показать вам, как сейчас живут польская и белорусская «клубничные столицы». «Люди срывают свои предохранители и два месяца пашут в турборежиме. Солнце встречают в поле и там же его провожают. Собрал, уехал, продал, вернулся. Опять собрал, уехал, продал. Еда — когда получится, сон — когда успел. Все понимают: как эти два месяца отработаешь, так на год и заработаешь». Но в Беларуси, говорят, скоро выгоднее будет клубничные плантации под картошку запахать.
Скандал на «Беларусьфильме» — исполнителю главной роли не заплатили за съемки. Что там произошло и почему — расскажем здесь. Спойлер: гендиректор уже извинился и пообещал решить эту проблему.
Вчера в Бресте традиционно прошла реконструкция последнего дня мирной жизни города в 1941 году — и сотни участников прошли маршем по центру Бреста и прогулялись по пешеходной Советской. Это всегда очень трогательно и красиво, смотрите. А сегодня рано-рано утром реконструкторы также традиционно воссоздали начало обороны Брестской крепости — для этого в крепость приехали около 500 человек из Беларуси, России, Украины, Прибалтики, Польши, Японии, Китая и других стран ближнего и дальнего зарубежья. Очень масштабно и впечатляюще, вот здесь — много фото и видео. 78 лет назад началась война, вспомните сегодня об этом. А в Минске тем временем военный оркестр готовится к параду 3 июля — и можем показать, как проходят репетиции.
Но вернемся в наше время. Помните, как нас всех удивил дизайн нового компьютера Mac Pro за 6 тысяч долларов — он напомнил самую обычную терку? Ну и конечно, нашелся таки пытливый ум, который решил попробовать натереть им сыр. Смотрите, что вышло.