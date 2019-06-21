Совет от Лукашенко, открытие игр, отпуск в пуще, счастливчик с доской и барный квест - все за вчера

Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

Ну что, друзья, «настало время ярких побед» — в Минске стартовали II Европейские игры. Если вы не были на открытии — давайте все покажем и расскажем (в том числе и о скандальчике, без которого не обошлось ), ну и, конечно, ответим на популярные вопросы об этом спортивном форуме . Первые награды разыграют уже сегодня, но, скажем вам по секрету, мы поняли, что читатели TUT.BY не очень интересуются играми, так что давайте-ка посмотрим, чем еще страна и мир жили вчера.





ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ





Вчера был самый долгий день и самая короткая ночь в году. Но вы знали, что даже в Беларуси в разных городах солнце встает и заходит в разное время. Мы тут покопались в данных и выяснили, что разница между Брестом и Витебском, например, доходит до 40 минут !

в году. Но вы знали, что даже в Беларуси в разных городах солнце встает и заходит в разное время. Мы тут покопались в данных и выяснили, что разница между Брестом и Витебском, например, ! Мы как всегда ожидали подорожания топлива в выходные, но после слов нашего посла в России Владимира Семашко что-то стали сомневаться — может, и правда, уже дальше некуда цены поднимать ? Как думаете, будет в выходные плюс копейка?

ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНОЕ









Но вернемся в наше время. Помните, как нас всех удивил дизайн нового компьютера Mac Pro за 6 тысяч долларов — он напомнил самую обычную терку? Ну и конечно, нашелся таки пытливый ум, который решил попробовать натереть им сыр. Смотрите, что вышло .

Все новости пятницы, 21 июня

Кстати. вот вам задачка на выходные. Ну что, любители математики, сможете решить за 90 секунд ? Или вы не по тем делам — и скорее затусите на Октябрьской в Минске, чем сядете за математику? Ну, такой вы не один — классных людей там море, знакомьтесь . Или собираетесь в квест-туры по барам? Ага, не слышали о таком? Давайте расскажем — и подскажем еще пару любопытных мероприятий, до которых надо добрести . Нескучных вам выходных, друзья!

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