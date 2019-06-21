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Совет от Лукашенко, открытие игр, отпуск в пуще, счастливчик с доской и барный квест - все за вчера

22.06.2019 09:12 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

Ну что, друзья, «настало время ярких побед» — в Минске стартовали II Европейские игры. Если вы не были на открытии — давайте все покажем и расскажем (в том числе и о скандальчике, без которого не обошлось), ну и, конечно, ответим на популярные вопросы об этом спортивном форуме. Первые награды разыграют уже сегодня, но, скажем вам по секрету, мы поняли, что читатели TUT.BY не очень интересуются играми, так что давайте-ка посмотрим, чем еще страна и мир жили вчера.


ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ


  • Вчера был самый долгий день и самая короткая ночь в году. Но вы знали, что даже в Беларуси в разных городах солнце встает и заходит в разное время. Мы тут покопались в данных и выяснили, что разница между Брестом и Витебском, например, доходит до 40 минут!
  • Мы как всегда ожидали подорожания топлива в выходные, но после слов нашего посла в России Владимира Семашко что-то стали сомневаться — может, и правда, уже дальше некуда цены поднимать? Как думаете, будет в выходные плюс копейка?

ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНОЕ


  • Те же, кто носа не высовывает из Минска, не могут не замечать, как меняется город. Взять хотя бы проспект Победителей — за 8−9 лет он просто кардинально изменился: было поле, появился мегаполис. Давайте сравним панорамы 2010-го и 2019-го годов!
  • И не пропустите очередную подборку «шедевров» благоустройства в юбилейном выпуске нашей «Доски позора» — она, поверьте, тоже меняет город. И всегда, в отличие от застройщиков проспекта Победителей, к лучшему!
  • Вот у нас история счастливчика, которого вчера на работе насквозь пробило доской — а он, тьфу-тьфу, выжил и даже очень неплохо себя чувствует: ни один жизненно важный орган не задет. Попытались разобраться, как так произошло (надо бы пересмотреть, конечно, пару крутых видеолекций о человеческом теле).
  • Клубника скоро всё, а пока сезон еще не закончился, можем рассказать и показать вам, как сейчас живут польская и белорусская «клубничные столицы». «Люди срывают свои предохранители и два месяца пашут в турборежиме. Солнце встречают в поле и там же его провожают. Собрал, уехал, продал, вернулся. Опять собрал, уехал, продал. Еда — когда получится, сон — когда успел. Все понимают: как эти два месяца отработаешь, так на год и заработаешь». Но в Беларуси, говорят, скоро выгоднее будет клубничные плантации под картошку запахать.
  • Скандал на «Беларусьфильме» — исполнителю главной роли не заплатили за съемки. Что там произошло и почему — расскажем здесь. Спойлер: гендиректор уже извинился и пообещал решить эту проблему.
  • Вчера в Бресте традиционно прошла реконструкция последнего дня мирной жизни города в 1941 году — и сотни участников прошли маршем по центру Бреста и прогулялись по пешеходной Советской. Это всегда очень трогательно и красиво, смотрите. А сегодня рано-рано утром реконструкторы также традиционно воссоздали начало обороны Брестской крепости — для этого в крепость приехали около 500 человек из Беларуси, России, Украины, Прибалтики, Польши, Японии, Китая и других стран ближнего и дальнего зарубежья. Очень масштабно и впечатляюще, вот здесь — много фото и видео. 78 лет назад началась война, вспомните сегодня об этом. А в Минске тем временем военный оркестр готовится к параду 3 июля — и можем показать, как проходят репетиции.


  • Но вернемся в наше время. Помните, как нас всех удивил дизайн нового компьютера Mac Pro за 6 тысяч долларов — он напомнил самую обычную терку? Ну и конечно, нашелся таки пытливый ум, который решил попробовать натереть им сыр. Смотрите, что вышло.

Все новости пятницы, 21 июня

Кстати. вот вам задачка на выходные. Ну что, любители математики, сможете решить за 90 секунд? Или вы не по тем делам — и скорее затусите на Октябрьской в Минске, чем сядете за математику? Ну, такой вы не один — классных людей там море, знакомьтесь. Или собираетесь в квест-туры по барам? Ага, не слышали о таком? Давайте расскажем — и подскажем еще пару любопытных мероприятий, до которых надо добрести. Нескучных вам выходных, друзья!

Ваша редакция

Сейчас, рано утром, в вашем ящике — все самые важные и интересные новости, специально отобранные редактором.

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Ну что, друзья, «настало время ярких побед» - в Минске стартовали II Европейские игры. Первые награды разыграют уже сегодня, но, скажем вам по секрету, мы поняли, что...
 
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