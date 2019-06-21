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В Могилеве и Гомеле 21 июня обновились температурные рекорды
22.06.2019 09:45 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Температурные рекорды дня за весь период метеонаблюдений обновились 21 июня в двух областных центрах, свидетельствует проведенный
В Могилеве воздух прогрелся до 34,1 градуса тепла. Прежний максимум составлял 32,5 градуса (зафиксирован в 2002 году). В Гомеле было 33,9 (33,8 также в 2002-м).
Могилев оказался самым жарким местом в стране. Рекорд дня для всей территории устоял (34,9 градуса 21 июня 2002 года в Лельчицах).
В Брагине также зарегистрирован новый экстремум — 33,7 (33,6 все в том же 2002 году).
В отдельных районах прошли сильные дожди. В Слуцке с 9 до 21 часа 21 июня выпало 36% месячной нормы осадков (31 мм, или 31 л на квадратный метр территории), в Лепеле — 33% (29 мм), в Новогрудке — 23% (20 мм).
22 июня жаркая погода с температурой воздуха до 34 градусов сохранится на юго-востоке.
Температурные рекорды в Беларуси обновлялись ежедневно с 4 по 17 июня и начали фиксироваться снова 20 июня. За этот период в ряде городов, включая Минск и Могилев, обновились абсолютные максимумы июня за весь период метеонаблюдений.
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Температурные рекорды дня за весь период метеонаблюдений обновились 21 июня в двух областных центрах, свидетельствует проведенный БелаПАН анализ оперативной...
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