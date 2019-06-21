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Некоторые поезда приходят на железнодорожный вокзал в Минск с опозданием

22.06.2019 09:52 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Некоторые поезда приходят на железнодорожный вокзал в Минск с опозданием, сообщают очевидцы агентству «Минск-Новости»

Так, поезд № 147 Москва-Калининград задерживается на час, поезд № 131 Москва-Брест — на 40 минут, поезд № 767 Орша-Минск - на 40 минут.

Будет дополнено

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Поезд № 147 Москва-Калининград задерживается на час
 
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