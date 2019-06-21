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Красноруцкий: церемония открытия II Европейских игр была яркой и масштабной

22.06.2019 09:49 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

Председатель РСМ Павел Красноруцкий, первый секретарь ЦК БРСМ Дмитрий Воронюк, председатель МК "Жас Отан" Карибек Даулет Жамаубайулы
Председатель РСМ Павел Красноруцкий, первый секретарь ЦК БРСМ Дмитрий Воронюк, председатель МК "Жас Отан" Карибек Даулет Жамаубайулы

22 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Российского союза молодежи Павел Красноруцкий назвал церемонию открытия II Европейских игр яркой и масштабной. Таким мнением он поделился с корреспондентом БЕЛТА.

"Это была фееричная церемония открытия. Союз двух режиссеров - Александра Вавилова от Беларуси и Алексея Сеченова от России - оказался невероятно удачным. Привлечение большого количества техники и сбор уникальных конструкций, хорошо продуманный сценарий и качество подготовки участников церемонии сделали открытие запоминающимся, ярким и масштабным, что, несомненно, заставляет испытывать гордость при виде подобного шоу. Мне приятно быть в числе почетных гостей этого масштабного спортивного форума и вместе с коллегами из Белорусского республиканского союза молодежи видеть единство двух культур и сплоченную работу ", - рассказал Павел Красноруцкий.

Участниками II Европейских игр стали более 4 тыс. спортсменов из разных стран. "Спорт всегда помогал людям найти в себе силы для борьбы, закалял характер и помогал двигаться вперед. Именно он развивает силу и волю в каждом. На II Европейские игры приехали настоящие бойцы, которые готовы показать все свои способности. Я искренне желанию удачи всем участникам большого спортивного мероприятия", - отметил председатель РСМ.

По его словам, молодежные организации двух стран сотрудничают более 25 лет. "У нас имеется множество международных проектов, которые на сегодняшний день являются ежегодными и традиционными мероприятиями, реализуемыми на полях двух государств. В их числе: Международный лагерь "Бе-Ла-Русь", который объединяет представителей молодежных движений Беларуси, России и Латвии; конкурс красоты и грации "Королева Студенчества". Кроме того, в прошлом году впервые состоялся российско-белорусский молодежный бизнес-инкубатор, который стал площадкой для людей заинтересованных в создании международных проектов и желающих развивать бизнес в техническом, технологическом, естественно-научном направлениях. В 2019 году мы планируем расширить сеть бизнес-инкубаторов и привлечь еще больше молодых предпринимателей двух стран", - подчеркнул Павел Красноруцкий.

Он добавил, что БРСМ также включится в совместную работу по организации и проведению Международного фестиваля "Студенческая весна стран СНГ", который запланирован на будущий год. -0-

 
Теги: Минск
 
 
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22 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Российского союза молодежи Павел Красноруцкий назвал церемонию открытия II Европейских игр яркой и масштабной. Таким...
 
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