Красноруцкий: церемония открытия II Европейских игр была яркой и масштабной

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Председатель РСМ Павел Красноруцкий, первый секретарь ЦК БРСМ Дмитрий Воронюк, председатель МК "Жас Отан" Карибек Даулет Жамаубайулы

22 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Российского союза молодежи Павел Красноруцкий назвал церемонию открытия II Европейских игр яркой и масштабной. Таким мнением он поделился с корреспондентом БЕЛТА.

"Это была фееричная церемония открытия. Союз двух режиссеров - Александра Вавилова от Беларуси и Алексея Сеченова от России - оказался невероятно удачным. Привлечение большого количества техники и сбор уникальных конструкций, хорошо продуманный сценарий и качество подготовки участников церемонии сделали открытие запоминающимся, ярким и масштабным, что, несомненно, заставляет испытывать гордость при виде подобного шоу. Мне приятно быть в числе почетных гостей этого масштабного спортивного форума и вместе с коллегами из Белорусского республиканского союза молодежи видеть единство двух культур и сплоченную работу ", - рассказал Павел Красноруцкий.

Участниками II Европейских игр стали более 4 тыс. спортсменов из разных стран. "Спорт всегда помогал людям найти в себе силы для борьбы, закалял характер и помогал двигаться вперед. Именно он развивает силу и волю в каждом. На II Европейские игры приехали настоящие бойцы, которые готовы показать все свои способности. Я искренне желанию удачи всем участникам большого спортивного мероприятия", - отметил председатель РСМ.

По его словам, молодежные организации двух стран сотрудничают более 25 лет. "У нас имеется множество международных проектов, которые на сегодняшний день являются ежегодными и традиционными мероприятиями, реализуемыми на полях двух государств. В их числе: Международный лагерь "Бе-Ла-Русь", который объединяет представителей молодежных движений Беларуси, России и Латвии; конкурс красоты и грации "Королева Студенчества". Кроме того, в прошлом году впервые состоялся российско-белорусский молодежный бизнес-инкубатор, который стал площадкой для людей заинтересованных в создании международных проектов и желающих развивать бизнес в техническом, технологическом, естественно-научном направлениях. В 2019 году мы планируем расширить сеть бизнес-инкубаторов и привлечь еще больше молодых предпринимателей двух стран", - подчеркнул Павел Красноруцкий.

Он добавил, что БРСМ также включится в совместную работу по организации и проведению Международного фестиваля "Студенческая весна стран СНГ", который запланирован на будущий год. -0-