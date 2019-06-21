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МВД: безопасность на церемонии открытия II Европейских игр обеспечена
22.06.2019 10:50 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
22 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Общественная безопасность во время церемонии торжественного открытия II Европейских игр обеспечена, заявил заместитель начальника главного управления охраны правопорядка и профилактики милиции общественной безопасности МВД Беларуси полковник милиции Дмитрий Курьян. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МВД.
Дмитрий Курьян отметил, что непосредственно на минском стадионе "Динамо" и на прилегающей территории нарушений правопорядка не зафиксировано.
Сотрудники органов внутренних дел и военнослужащие внутренних войск продолжают нести службу в усиленном режиме. Их работу координирует межведомственный оперативно-ситуационный штаб, который функционирует круглосуточно и обеспечивает незамедлительное реагирование на любые изменения оперативной обстановки.
Объекты, где проводятся спортивные соревнования, а также фан-зоны во всех регионах взяты под охрану. В обеспечении общественного порядка задействованы наиболее подготовленные сотрудники милиции и военнослужащие внутренних войск со всей страны. Руководство МВД нацеливает подчиненных на максимально качественное выполнение своих обязанностей, доброжелательность, вежливость, корректность, оказание помощи участникам, гостям и зрителям спортивного форума.-0-
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22 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Общественная безопасность во время церемонии торжественного открытия II Европейских игр обеспечена, заявил заместитель начальника...
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