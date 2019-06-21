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Гимнастке, которая на открытии Игр сорвалась с каната, госпитализация не понадобилась
22.06.2019 11:08 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Одна из воздушных гимнасток сорвалась с каната во время церемонии открытия II Европейских игр. Как сообщили организаторы мероприятия, с девушкой все в порядке, госпитализация не понадобилась.
Момент падения попал на
Как сообщил Алексей Бонданович, начальник управления по коммуникациям дирекции Европейских игр, девушке сразу же была оказана первая помощь. Госпитализация ей не понадобилась, она находится по месту пребывания.
Напомним, инцидент произошел во время музыкального номера, посвященного рушникам и слуцким поясам, — с каната сорвалась воздушная гимнастка. Похоже, что девушку не удержал ее партнер, так как падала она вместе с канатом.
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Одна из воздушных гимнасток сорвалась с каната во время церемонии открытия II Европейских игр.
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