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До +31°С ожидается в Беларуси 23 июня
22.06.2019 11:38 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
Фото из архива
22 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 31 градуса тепла ожидается в Беларуси 23 июня, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В воскресенье ожидается облачная с прояснениями погода. По юго-восточной половине пройдут кратковременные дожди, местами грозы. Днем в отдельных районах сильные дожди, возможен град. Ветер северный, северо-восточный, умеренный, при грозах порывистый, днем местами сильный порывистый.
Температура воздуха ночью составит 9-15 градусов тепла, по юго-востоку плюс 16-21, днем ожидается 19-25 градусов, на юго-востоке воздух прогреется до 26-31 градуса. -0-
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22 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 31 градуса тепла ожидается в Беларуси 23 июня, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного...
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