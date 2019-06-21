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«Мама оставила меня умирать в подъезде». Истории тех, кто вырос в приемной семье
22.06.2019 13:00 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Пьющие родители, голод, избиения и угроза жизни — через что только не пришлось пройти героям этого видео, прежде чем они оказались в любящих и заботливых семьях. Мы пригласили в студию тех, кого вырастили приемные родители, и узнали, почему они не могли оставаться в родных семьях, как изменилась их жизнь, с какими трудностями сталкиваются до сих пор и пытались ли биологические родители наладить общение. Это трогательные истории о том, что все дети заслуживают любви.
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Пригласили в студию людей, которые росли в приемных семьях. Поговорили о детстве, биологических родителях и трудностях.
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