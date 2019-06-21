«Мама оставила меня умирать в подъезде». Истории тех, кто вырос в приемной семье

Источник материала: Tut.by

Пьющие родители, голод, избиения и угроза жизни — через что только не пришлось пройти героям этого видео, прежде чем они оказались в любящих и заботливых семьях. Мы пригласили в студию тех, кого вырастили приемные родители, и узнали, почему они не могли оставаться в родных семьях, как изменилась их жизнь, с какими трудностями сталкиваются до сих пор и пытались ли биологические родители наладить общение. Это трогательные истории о том, что все дети заслуживают любви.

Благодарим за помощь в организации съемок Центр поддержки семей усыновителей «Родные Люди» и его руководителя Ольгу Головневу.