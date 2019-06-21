Цветы на воде, регулировщицы, снятые заборы. Как изменился Минск к Европейским играм

Источник материала: Tut.by

Вчера, 21 июня, в Минске начались II Европейские игры, но город стали приводить в порядок задолго до того. Красили стены домов, столбы и парапет набережной, высаживали цветы, устанавливали декоративные фигуры, даже закупили новые автобусы с кондиционерами. Фотограф TUT.BY прогулялся по Минску и посмотрел на некоторые перемены.





Когда в центре города появились палатки с конусообразными куполами, стало ясно, что Европейские игры уже скоро. Шатры стоят на Октябрьской площади (там оформили старт для велогонок Европейских игр), а еще на площадках фан-зон: возле Дворца спорта, «Минск-Арены» и «Чижовка-Арены». На фан-зонах уже транслируют некоторые спортивные соревнования, а еще развлекают туристов и белорусов концертами , выпивкой и закусками. Эти площадки начинали для безопасности огораживать бетонными блоками, против чего выступил президент. Преобразился к играм и район Студенческой деревни, где поселили спортсменов.

















На фото ниже — фонтан «Шары», который обновили специально к Европейским играм. Это часть большого благоустройства четырех скверов, которые прилегают к стадиону «Динамо». Так, в Ляховском сквере разбили дорожки, поставили урны, клумбы и скамьи. Такое большое внимание к зеленым зонам в округе понятно: как раз «Динамо» главный стадион II Европейских игр в Минске.





Недавно обновленные остановки трамвая неподалеку от стадиона «Динамо» украсили символикой Европейских игр.





К большому спортивному событию Минск стал более зеленым. Например, на проспекте Победителей появились многоуровневые цветочные композиции и даже молодые деревца в кадках. Оцените масштабы: если в прошлом году в столице высадили около двух миллионов цветов, то в год Европейских игр речь шла о восьми-девяти миллионах . Цветы теперь даже на воде: в Свислочи оформили плавающие клумбы с петуниями.













В зеленых зонах появились новые топиарные фигуры: тут и символ Европейских игр в Минске Лесик, и зубры, и аисты, и шахматы. Это скульптуры, сделанные из металлокаркаса и обтянутые материалом, порой напоминающим искусственную траву. Журналисты уже пытались подсчитать , в какую сумму для города могла обойтись установка большого числа таких фигур.









Вокруг больших строек на центральных улицах поснимали заборы. Например, в старинном доме на Мясникова, 76, была реконструкция, во время которой сняли лепнину . Перед играми ограждение убрали, дом такой и стоит: свежевыкрашенный, но без декора (его обещают вернуть обновленным после игр).

Убрали заборы метростроя с улицы Мельникайте и с площади Богушевича. Если можно было завершить ремонт к Европейским играм — это спешно делали. Например, быстро обновили мост через Свислочь в районе гостиницы Беларусь. «Все работы расписаны буквально по минутам», — говорили журналистам в городской администрации про этот объект.





Благодаря Европейским играм сделали капитальный ремонт лестницы торгового дома «На Немиге», обновление обошлось в 100 тысяч долларов .





Два лета красили дома в районе Осмоловка . Все закончить постарались как раз к Европейским играм. Кое-где покрасили стены производственных цехов, которые видны с центральных улиц.

Движение транспорта по тусовочной Октябрьской запретили до конца Европейских игр. Однако любителей баров и арт-пространств в цехах заброшенных заводов впечатлило не это. До 30 июня здесь развернулась официальная ярмарка . С палатками от госпредприятий и частников, в которых — белорусский трикотаж, пуховые платки и валенки. В соцсетях возмущены и жалеют, что настоящую атмосферу улицы этот рынок приехавшим иностранцам не даст ощутить.













На время спортивных мероприятий многое изменилось для минчан, которые пользуются транспортом, личным или общественным. Участок улицы Городской Вал перекрыли — там сделали хаб для доставки людей на объекты игр. Второй хаб — в районе Деревни спортсменов, для его работы пришлось ограничить движение по улице Чюрлениса.





Схемы движения общественного транспорта меняются каждый день. Вот пример: с 22 по 25 июня запрещено движение любого транспорта по многим улицам в центре, причина — велогонки . В пределах этих улиц нельзя оставлять припаркованный транспорт (работает эвакуатор), выезд из дворов на перекрытые магистрали запрещен. Мы расписывали подробно, как пережить эти 10 дней тем, кто на своем авто .

Но потерпеть стоило: город закупил к Европейским играм больше 300 автобусов, все они оборудованы кондиционерами. На снимке — один из новеньких МАЗов. Конкретно эту машину, со шторками на окнах, пока используют для перевозки персонала и волонтеров Европейских игр между Деревней спортсменов и аренами.





Там, где движение сохранилось, автомобилисты и пешеходы могут видеть регулировщиц . Девушки в форме работают с потоками транспорта на перекрестках проспекта Независимости с улицами Янки Купалы, Свердлова, Энгельса, на пересечениях проспекта Победителей с проспектом Машерова и улицей Нарочанской, а еще на площади Свободы.



