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Цветы на воде, регулировщицы, снятые заборы. Как изменился Минск к Европейским играм
22.06.2019 13:16 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Вчера, 21 июня, в Минске начались II Европейские игры, но город стали приводить в порядок задолго до того. Красили стены домов, столбы и парапет набережной, высаживали цветы, устанавливали декоративные фигуры, даже закупили новые автобусы с кондиционерами. Фотограф TUT.BY прогулялся по Минску и посмотрел на некоторые перемены.
Когда в центре города появились палатки с конусообразными куполами, стало ясно, что Европейские игры уже скоро. Шатры стоят на Октябрьской площади (там оформили старт для велогонок Европейских игр), а еще на площадках фан-зон: возле Дворца спорта, «Минск-Арены» и «Чижовка-Арены». На фан-зонах уже транслируют некоторые спортивные соревнования, а еще
На фото ниже — фонтан «Шары», который
Недавно обновленные остановки трамвая неподалеку от стадиона «Динамо» украсили символикой Европейских игр.
К большому спортивному событию Минск стал более зеленым. Например, на проспекте Победителей появились многоуровневые цветочные композиции и даже молодые деревца в кадках. Оцените масштабы: если в прошлом году в столице высадили около двух миллионов цветов, то в год Европейских игр речь шла о
В зеленых зонах появились новые топиарные фигуры: тут и символ Европейских игр в Минске Лесик, и зубры, и аисты, и шахматы. Это скульптуры, сделанные из металлокаркаса и обтянутые материалом, порой напоминающим искусственную траву. Журналисты уже
Вокруг больших строек на центральных улицах поснимали заборы. Например, в старинном доме на Мясникова, 76, была
Убрали заборы метростроя с улицы Мельникайте и с площади Богушевича. Если можно было завершить ремонт к Европейским играм — это спешно делали. Например, быстро
Благодаря Европейским играм сделали капитальный ремонт лестницы торгового дома «На Немиге», обновление обошлось
Два лета красили дома в районе
Движение транспорта по тусовочной Октябрьской запретили до конца Европейских игр. Однако любителей баров и арт-пространств в цехах заброшенных заводов впечатлило не это. До 30 июня здесь
На время спортивных мероприятий многое изменилось для минчан, которые пользуются транспортом, личным или общественным. Участок улицы Городской Вал
Схемы движения общественного транспорта меняются каждый день. Вот пример: с 22 по 25 июня запрещено движение любого транспорта по многим улицам в центре,
Но потерпеть стоило: город закупил к Европейским играм больше 300 автобусов, все они оборудованы кондиционерами. На снимке — один из новеньких МАЗов. Конкретно эту машину, со шторками на окнах, пока используют для перевозки персонала и волонтеров Европейских игр между Деревней спортсменов и аренами.
Там, где движение сохранилось, автомобилисты и пешеходы могут видеть
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Фотограф TUT.BY прогулялся по Минску и посмотрел на некоторые перемены
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