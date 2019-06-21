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Цветы на воде, регулировщицы, снятые заборы. Как изменился Минск к Европейским играм

22.06.2019 13:16 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Вчера, 21 июня, в Минске начались II Европейские игры, но город стали приводить в порядок задолго до того. Красили стены домов, столбы и парапет набережной, высаживали цветы, устанавливали декоративные фигуры, даже закупили новые автобусы с кондиционерами. Фотограф TUT.BY прогулялся по Минску и посмотрел на некоторые перемены.


Когда в центре города появились палатки с конусообразными куполами, стало ясно, что Европейские игры уже скоро. Шатры стоят на Октябрьской площади (там оформили старт для велогонок Европейских игр), а еще на площадках фан-зон: возле Дворца спорта, «Минск-Арены» и «Чижовка-Арены». На фан-зонах уже транслируют некоторые спортивные соревнования, а еще развлекают туристов и белорусов концертами, выпивкой и закусками. Эти площадки начинали для безопасности огораживать бетонными блоками, против чего выступил президент. Преобразился к играм и район Студенческой деревни, где поселили спортсменов.





На фото ниже — фонтан «Шары», который обновили специально к Европейским играм. Это часть большого благоустройства четырех скверов, которые прилегают к стадиону «Динамо». Так, в Ляховском сквере разбили дорожки, поставили урны, клумбы и скамьи. Такое большое внимание к зеленым зонам в округе понятно: как раз «Динамо» главный стадион II Европейских игр в Минске.


Недавно обновленные остановки трамвая неподалеку от стадиона «Динамо» украсили символикой Европейских игр.


К большому спортивному событию Минск стал более зеленым. Например, на проспекте Победителей появились многоуровневые цветочные композиции и даже молодые деревца в кадках. Оцените масштабы: если в прошлом году в столице высадили около двух миллионов цветов, то в год Европейских игр речь шла о восьми-девяти миллионах. Цветы теперь даже на воде: в Свислочи оформили плавающие клумбы с петуниями.




В зеленых зонах появились новые топиарные фигуры: тут и символ Европейских игр в Минске Лесик, и зубры, и аисты, и шахматы. Это скульптуры, сделанные из металлокаркаса и обтянутые материалом, порой напоминающим искусственную траву. Журналисты уже пытались подсчитать, в какую сумму для города могла обойтись установка большого числа таких фигур.



Вокруг больших строек на центральных улицах поснимали заборы. Например, в старинном доме на Мясникова, 76, была реконструкция, во время которой сняли лепнину. Перед играми ограждение убрали, дом такой и стоит: свежевыкрашенный, но без декора (его обещают вернуть обновленным после игр).

Убрали заборы метростроя с улицы Мельникайте и с площади Богушевича. Если можно было завершить ремонт к Европейским играм — это спешно делали. Например, быстро обновили мост через Свислочь в районе гостиницы Беларусь. «Все работы расписаны буквально по минутам», — говорили журналистам в городской администрации про этот объект.


Благодаря Европейским играм сделали капитальный ремонт лестницы торгового дома «На Немиге», обновление обошлось в 100 тысяч долларов.


Два лета красили дома в районе Осмоловка. Все закончить постарались как раз к Европейским играм. Кое-где покрасили стены производственных цехов, которые видны с центральных улиц.

Движение транспорта по тусовочной Октябрьской запретили до конца Европейских игр. Однако любителей баров и арт-пространств в цехах заброшенных заводов впечатлило не это. До 30 июня здесь развернулась официальная ярмарка. С палатками от госпредприятий и частников, в которых — белорусский трикотаж, пуховые платки и валенки. В соцсетях возмущены и жалеют, что настоящую атмосферу улицы этот рынок приехавшим иностранцам не даст ощутить.




На время спортивных мероприятий многое изменилось для минчан, которые пользуются транспортом, личным или общественным. Участок улицы Городской Вал перекрыли — там сделали хаб для доставки людей на объекты игр. Второй хаб — в районе Деревни спортсменов, для его работы пришлось ограничить движение по улице Чюрлениса.


Схемы движения общественного транспорта меняются каждый день. Вот пример: с 22 по 25 июня запрещено движение любого транспорта по многим улицам в центре, причина — велогонки. В пределах этих улиц нельзя оставлять припаркованный транспорт (работает эвакуатор), выезд из дворов на перекрытые магистрали запрещен. Мы расписывали подробно, как пережить эти 10 дней тем, кто на своем авто.

Но потерпеть стоило: город закупил к Европейским играм больше 300 автобусов, все они оборудованы кондиционерами. На снимке — один из новеньких МАЗов. Конкретно эту машину, со шторками на окнах, пока используют для перевозки персонала и волонтеров Европейских игр между Деревней спортсменов и аренами.


Там, где движение сохранилось, автомобилисты и пешеходы могут видеть регулировщиц. Девушки в форме работают с потоками транспорта на перекрестках проспекта Независимости с улицами Янки Купалы, Свердлова, Энгельса, на пересечениях проспекта Победителей с проспектом Машерова и улицей Нарочанской, а еще на площади Свободы.


 
Теги: Минск
 
 
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Фотограф TUT.BY прогулялся по Минску и посмотрел на некоторые перемены
 
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