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Анна Бондарик из Еремичей рассказала об ужасах войны

22.06.2019 — Новости Общества | Полымя  
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Источник материала: Полымя

22 июня 1941 года жизнь огромной страны разделилась надвое – до и после войны. Она повлияла на судьбы миллионов людей, независимо, был это старик или ребёнок. Дети войны – это отдельная и наиболее печальная тема. Они встретили войну в разном возрасте. Кто-то совсем крохой, кто-то подростком. Война застала их в столичных городах и маленьких деревеньках, дома и в гостях у бабушки, в пионерском лагере, на переднем крае и в глубоком тылу. Анне Бондарик из Еремичей было 11…

Анна Бондарик из Еремичей рассказала об ужасах войны

– Это было воскресенье… – так начинает свою историю Анна Владимировна. – Когда фашисты дошли до Еремичей, они остановились возле церкви и сразу издали указ, чтобы все бойцы Красной Армии явились на сборный пункт. Три таких тяжелораненых бойца жили и у нас. Двое из них уже могли ходить, собрали вещи, взяли под руки третьего и ушли. Это было в 1941 году. А в июле 44-ого, когда освободили Еремичи, к нам на пожарище прибежал наш боец Гриша. Мы снова встретились.

Историй у Анны Владимировны много. И каждая по-своему трагическая.

– Коснулась война и нашей семьи. Моя старшая сестра Валентина с детства дружила с Костей Станкевичем. Они любили друг друга. В 1939 году Валентина была секретарём Еремичского сельского Совета, а Константин – его председателем. С началом войны они приняли решение отступать с частями Красной Армии. Но отступление оказалось невозможным. Валя вернулась домой, а Костя ушёл в лес и стал организатором первого партизанского отряда. Когда Еремичи заняли фашисты, они несколько раз арестовывали Валентину, забирали в Турец и там устраивали пытки. Но так и не узнали, где находится Константин. Однажды приехал полицай и сказал, чтоб Валю забрали – «подохла». Привезли ее полуживую, с синяками и кровоподтёками. Но нам удалось её выходить. Погибла сестра 11 июля 1942 года. За день до этого мы услышали гул машин. Дедушка вбежал в дом и крикнул: «Валя! Беги, спасайся! Немцы!» Она спряталась. Наш дом окружили фашисты. В середине ночи мы услышали выстрелы. Дедушка предположил, что кого-то убили. И правда, в эту ночь был убит Константин Станкевич. Он шёл забирать Валю в партизанский отряд, так как в деревне оставаться ей было опасно. Костю позже похоронили на партизанском кладбище. Немцы уехали. Валя вернулась домой и, чтобы не встретиться с фашистами снова, погнала пасти коров. Перед обедом немцы вошли в наш двор. Возвращаясь домой, Валентина увидела полицаев, растерялась, не зная, что делать. Но было поздно: её заметили. Под конвоем привели домой. Немец стал кричать, топать ногами, кто-то ударил сестру прикладом по голове. Кровь хлынула из ушей, рта и носа. Валя упала. Её стали бить сапогами. Дедушка, а ему было 87 лет, подполз к фашисту, сложил руки на груди перед собой и стал просить: «Убейте меня, пощадите её, она ни в чём не виновата». Немец что-то сказал, Валю бить перестали, приказали подняться. Но выполнить приказ она не могла. Тогда фашист ткнул пальцем дедушке в грудь и показал, чтобы он помог ей подняться. Дедушка приподнял Валю. Фашист зачитал приговор: за связь с партизанами – расстрел. И махнул вдоль двора рукой. Валя выпрямилась и, проходя мимо нас, сказала: «Прощайте». Не успела пройти и пяти шагов, как раздался выстрел. Стреляли в затылок разрывной пулей, которая вышла через рот. Валя упала. Вместо лица была сплошная кровавая рана, выбиты два зуба и оторвано два пальца. Немец сказал: «Если бы Вали не было, то вся ваша семья была бы расстреляна».

Во время войны дом, где жила Анна Владимировна, горел несколько раз. Семья её жила в подвале – другого выхода не было. Там же соорудили печку.
После войны Анна Бондарик решила поступать в Новогрудское педагогическое училище. Девушка до войны успела закончить только 6 классов, но училась прилежно. Ей разрешили сдавать экзамены вместе со всеми. Так Анна Владимировна стала студенткой. Участвовала везде, где только могла – за это давали карточки, по которым можно было купить хлеб.
– Собирала 6 карточек – это булка хлеба. Её я несла сестре и братьям в Еремичи. Пешком по дороге из Новогрудка я съедала треть, а остальное отдавала им. Переночую и обратно.
Анна Владимировна – уважаемый на Кореличчине человек. Её зовут в школы и Дом культуры на встречи с сельчанами, концерты. Молодая душой, женщина с удовольствием принимает гостей и посещает односельчан, рассказывает детям об ужасах войны. Является председателем первичной организации общественного объединения «Белорусское общество инвалидов» Кореличской районной организации и заместителем председателя первичной ветеранской организации ГП «Царюка» по работе с инвалидами.

Несмотря на обожжённое войной детство, Анна Владимировна – человек невероятно сильный, не утративший радости жизни. На мою просьбу сфотографироваться улыбнулась: «Я же ещё даже в парикмахерскую не сходила».

И эта улыбка красивой и сильной женщины сказала о многом: о цене мира, о памяти, которую нужно беречь, чтобы не повторилось на земле горе под названием война.

Елизавета МУТИЛОВИЧ
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22 июня 1941 года жизнь огромной страны разделилась надвое – до и после войны. Она повлияла на судьбы миллионов людей,
 
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