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В Глусском районе завершился комплекс мероприятий по предупреждению ДТП на пересечениях дорог

22.06.2019 — Новости Общества | Радзiма  
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Источник материала: Радзiма

Завершился комплекс мероприятий по предупреждению ДТП на пересечениях дорог. Сотрудники отделения ГАИ РОВД с 7 по 16 июня контролировали соблюдение водителями правил проезда перекрестков. Старший госавтоинспектор ОГАИ Максим Силич отметил, что серьезных нарушений за этот период в Глусском районе зарегистрировано не было.

В это же время проходила профилактическая акция «Законопослушный мотоциклист». На дорогах нашего района задержали 5 нарушителей: один не имел водительского удостоверения, другой был без мотошлема, еще один ездил на незарегистрированном мотоцикле, и двое забыли включить фары. Хотя правилами установлено, что при движении в светлое время суток на мотоциклах и мопедах должны быть включены дневные ходовые огни или ближний свет фар.

Ольга ЧУЧВАЛ

 
 
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Завершился комплекс мероприятий по предупреждению ДТП на пересечениях дорог. Сотрудники отделения ГАИ РОВД с 7 по 16 июня контролировали соблюдение водителями...
 
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