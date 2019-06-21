В Глусском районе завершился комплекс мероприятий по предупреждению ДТП на пересечениях дорог

Источник материала: Радзiма

Завершился комплекс мероприятий по предупреждению ДТП на пересечениях дорог. Сотрудники отделения ГАИ РОВД с 7 по 16 июня контролировали соблюдение водителями правил проезда перекрестков. Старший госавтоинспектор ОГАИ Максим Силич отметил, что серьезных нарушений за этот период в Глусском районе зарегистрировано не было.

В это же время проходила профилактическая акция «Законопослушный мотоциклист». На дорогах нашего района задержали 5 нарушителей: один не имел водительского удостоверения, другой был без мотошлема, еще один ездил на незарегистрированном мотоцикле, и двое забыли включить фары. Хотя правилами установлено, что при движении в светлое время суток на мотоциклах и мопедах должны быть включены дневные ходовые огни или ближний свет фар.

Ольга ЧУЧВАЛ