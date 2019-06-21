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Град и шквалистый ветер. На вторую половину дня 22 июня объявлено штормовое предупреждение

22.06.2019 15:54 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Белгидромет на вторую половину субботы, 22 июня, объявил оранжевый уровень опасности, сообщает сайт pogoda.by.


Сегодня, 22 июня (суббота) в период с 14 до 20 часов по восточной половине республики ожидаются грозы, при грозах местами сильные ливни, град и шквалистое усиление ветра порывами до 15−20 м/с, говорится в сообщении.

Неблагоприятные явления погоды сохранятся до конца дня.

В сообщении МЧС отдельно сказано о том, что с 14 до 20 часов грозы ожидаются по восточной половине Минской области.

 
 
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Белгидромет на вторую половину субботы, 22 июня, объявил оранжевый уровень опасности, сообщает сайт pogoda.by.
 
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