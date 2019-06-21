Штормовое предупреждение объявлено в Беларуси во второй половине дня из-за гроз и ливней

Источник материала: БелТА

22 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Штормовое предупреждение объявлено сегодня во второй половине дня в Беларуси из-за гроз и сильных ливней. Об этом БЕЛТА сообщили в МЧС.

В оперативном предупреждении Белгидромета сказано, что сегодня по восточной половине республики ожидаются грозы, местами сильные ливни, град и шквалистое усиление ветра до 15-20 м/с. Неблагоприятные явления погоды сохранятся до конца дня.

В этой связи МЧС предупреждает о факторах опасности при грозе и усилении ветра: повреждении (обрыве) линий связи и электропередачи, отключении электрических подстанций, электроэнергии в населенных пунктах, повреждении (обрушении) слабо укрепленных конструкций, кровель зданий, сооружений, падении деревьев.

Населению при грозе рекомендуется по возможности не выходить из дома, закрыть окна и дымоходы во избежание сквозняка, держаться подальше от электропроводки, антенн, отключить радио и телевизор, избегать использования телефона и электроприборов. Во время грозы не рекомендуется также топить печку.

Находясь на открытой местности, следует помнить, что молния бьет в самую высокую точку на своем пути. Поэтому нельзя прятаться под высокими деревьями, особенно одинокими. При отсутствии укрытия следует лечь на землю или присесть в сухую яму, траншею, пригнув голову. Во время грозы в лесу лучше укрыться среди низкорослой растительности. Группе лиц лучше присесть на корточки, не соприкасаясь с другими людьми.

Во время грозы нельзя купаться в водоемах, следует находиться на удалении от линий электропередач, так как электричество притягивает молнию. Если вы едете на велосипеде или мотоцикле - необходимо прекратить движение и переждать грозу на расстоянии примерно 30 м от них. Если во время грозы вы едете за рулем, остановитесь и закройте окна, оставаясь в автомобиле.

Если ударила молния, потерпевшего необходимо раздеть, облить голову холодной водой и, по возможности, обернуть тело мокрым холодным покрывалом. Если человек еще не пришел в себя, необходимо сделать искусственное дыхание и как можно быстрее вызвать медицинскую помощь.

При сильном ветре рекомендуется убрать хозяйственные вещи со двора и балконов. Машину следует поставить в гараж, при его отсутствии - парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций. Находясь на улице, лучше обходить шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей, деревья и разнообразные сооружения повышенного риска (мосты, эстакады, трубопроводы, линии электропередачи, потенциально опасные промышленные объекты).-0-

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