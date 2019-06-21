С Октябрьской убрали часть палаток. Спросили бизнесменов, почему госторговле не место на улице хипстеров

Источник материала: Tut.by

Вчера на перекрытой на время Европейских игр тусовочной Октябрьской Минске на тусовочной Октябрьской развернулась госторговля. Как это выглядит">установили палатки госторговли. Это вызвало неоднозначную реакцию в интернете. Уже сегодня с улицы исчезла часть палаток — с одеждой и сувенирами. TUT.BY поговорил с владельцами заведений, почему торговле в таком формате здесь не место.



Сегодня утром палатки с одеждой, которые были вчера установлены на Октябрьской, исчезли. Фото: Андрей Карасик

Улица Октябрьская за несколько лет приобрела свой колорит и благодаря этому попала в разные туристические путеводители. О ее уникальности рассказали и в рекламном ролике Euronews к Европейским играм в Минске. Молодежь любит Октябрьскую за душевность, тусовки и творческую атмосферу. Особое настроение этой улицы создавали в основном частные предприятия, сначала выкупив старые здания МЗОРа, после запустив несколько заведений. Благодаря проекту Vuliсa Brasil Октябрьскую украсили многочисленные граффити.

Поэтому когда там появились палатки с белорусским трикотажем и пледами, а еще навесы пивного производителя и шашлыки, это привлекло внимание многих СМИ.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

— Палатки с одеждой действительно убрали. Основное возмущение было по поводу них, этих пледов с валенками, — рассказал TUT.BY соучредитель и арт-директор клуба «Хулиган» на Октябрьской Макс Старцев. — Правда, никто не понимает, ушли ли они отсюда навсегда. Остались палатки с шашлычком, пивом. Это тоже нас не устраивает, конечно. Это все те самые зоны гостеприимства, которые появились в Минске во время чемпионата мира по хоккею. Но зачем это на Октябрьской?

TUT.BY связался с продавцом сувениров — такие точки вчера тоже были на Октябрьской. Собеседница подтвердила, что ее палатка уехала, объяснив это распоряжением Мингорисполкома. К сожалению, пока не удалось подтвердить, действительно ли оно было.

Как объясняют руководители заведений свою позицию, что торговле, которая появилась вчера, не место на тусовочной улице?

Руководители бара «Хулиган» застали развитие улицы, время, когда здесь работало всего три заведения.

— Есть ощущение, что появление рынка с палатками на Октябрьской — следствие того, что бренд Европейских игр разрешил организовывать инфраструктуру только белорусской стороне, без присмотра московских и европейских организаторов, которые такого бы не допустили. В некоторых активностях игр видны смысл и качество работы. А в подходе, который реализовали на этой улице, мы видим самое халтурное — абыякавасць да жыцця.

Старцев говорит, что владельцев заведений предупреждали об активностях, но в общих чертах.

— За 10 дней снять сливки с этой улицы можно. Другое дело — каким образом. Мы работали, чтобы эта улица имела свое имя, и в большинстве случаев у нас это хорошо получалось. Здесь есть определенные культовые учреждения, а люди, которые устанавливали палатки с шерстяными свитерами, просто не понимали, что здесь происходит. Они понятия не имеют, что такое дух Октябрьской.



На фестивале Vulica Brasil в 2017 году. Фото: Владимир Евстафьев, TUT.BY

Соучредитель галереи «Ў» Александр Василевич тоже в курсе, что сегодня с этой улицы убрали палатки с одеждой. Но слышал, что остались палатки с пивом и шашлыками:

— С точки зрения бизнеса — конечно, это плохо. Плохо весь город превращать в одной и то же. Октябрьская для многих минчан и иностранцев — один из самых впечатляющих районов города. Эта история просто демонстрирует хрупкость всего, что создается людьми в Минске. «Хипстерштрассе», как многие называют Октябрьскую, надо наслаждаться, пока до нее не добрались любимые минские застройщики или пока государство там не поставило палатки навсегда. Спешите радоваться жизни, завтра уже будет поздно — такие правила жизни у нашего города.

Станислав Батурчик, совладелец заведения BurgerLab, удивляется, почему, планируя торговую зону на Октябрьской, городская администрация не обратилась за советом:

— Это просто не стильно вообще. Это не привлечет к нам туристов. Коллеги спрашивают: «Как это могло произойти?». Я пожимаю плечами и тоже не понимаю. Мы же участвуем в различных фестивалях вроде Vulitsa Ezha, там же ребята стараются делать все стильно, красиво, современно. Можно же было обратиться к ним.



