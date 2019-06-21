II Евроигры: первое белорусское золото выиграли акробатки

Первую золотую медаль для Беларуси на Европейских играх завоевали белорусские акробатки Вероника Набокина, Юлия Ивончик и Карина Сандович.

Они обошли спортсменок из Бельгии почти на один балл, Sputnik .

В балансовых упражнениях девушки набрали 29,520 балла, бельгийки – 29,230 балла, спортсменки из Португалии – 28,570 балла.

Серебряную медаль в командных соревнованиях завоевали белорусские лучницы.

Программа соревнований II Европейских игр началась в пятницу , 21 июня, еще до церемонии открытия мультиспортивного форума. В субботу разыгрывается 24 комплекта медалей.

Белорусские лучницы завоевали серебро, бронзу в велогонке взяла Татьяна Шаракова.

Фото со страницы Карины Сандович во "ВКонтакте"