|
II Евроигры: первое белорусское золото выиграли акробатки
22.06.2019 17:44 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
Первую золотую медаль для Беларуси на Европейских играх завоевали белорусские акробатки Вероника Набокина, Юлия Ивончик и Карина Сандович.
Они обошли спортсменок из Бельгии почти на один балл,
В балансовых упражнениях девушки набрали 29,520 балла, бельгийки – 29,230 балла, спортсменки из Португалии – 28,570 балла.
Серебряную медаль в командных соревнованиях завоевали белорусские лучницы.
Программа соревнований II Европейских игр
Белорусские лучницы завоевали серебро, бронзу в велогонке взяла Татьяна Шаракова.
Фото со страницы Карины Сандович во "ВКонтакте"
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Первую золотую медаль для Беларуси на Европейских играх завоевали белорусские акробатки Вероника Набокина, Юлия Ивончик и Карина Сандович.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)