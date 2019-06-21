На Чашниччине прошли учения

Источник материала: Чырвоны прамень

На этой неделе в рамках изучения состояния готовности районного звена территориальной подсистемы государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны на Чашниччине прошли комплексные учения. В них приняли участие различные службы.





Представители РОЧС, РОВД, дорожных, строительных организаций, учреждений здравоохранения, жкх, предприятий связи, энергетики, сельскохозяйственных и других в течение нескольких дней демонстрировали готовность грамотно и скоординированно действовать в нештатных ситуациях. Последние моделировались так, чтобы максимально быть приближенными к реальным ЧС. Это позволило на практике эффективно отработать четкость и слаженность действий всех заинтересованных служб. Готовыми нужно быть ко всему.

Только за первый день были отработаны такие вводные, как возгорание трансформатора, расчистка ЛЭП от аварийных деревьев и восстановление электроснабжения, взрыв бытового газа в квартире многоквартирного жилого дома, ликвидация очага эпизоотии, спасение утопающего на Лукомльском озере.

По окончании активной фазы были подведены итоги. Главное — все вводные выполнены успешно. В ходе комплексных учений чашникское районное звено подсистемы ГСЧС продемонстрировало готовность сил и средств к ликвидации чрезвычайных ситуаций различного характера.

Юрий АЛЕКСАНДРОВИЧ.