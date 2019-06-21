ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

На Чашниччине прошли учения

22.06.2019 — Новости Общества | Чырвоны прамень  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Чырвоны прамень

На этой неделе в рамках изучения состояния готовности районного звена территориальной подсистемы государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны на Чашниччине прошли комплексные учения. В них приняли участие различные службы.

На Чашниччине прошли учения

фото с официального сайта МЧС

Представители РОЧС, РОВД, дорожных, строительных организаций, учреждений здравоохранения, жкх, предприятий связи, энергетики, сельскохозяйственных и других в течение нескольких дней демонстрировали готовность грамотно и скоординированно действовать в нештатных ситуациях. Последние моделировались так, чтобы максимально быть приближенными к реальным ЧС. Это позволило на практике эффективно отработать четкость и слаженность действий всех заинтересованных служб. Готовыми нужно быть ко всему.
Только за первый день были отработаны такие вводные, как возгорание трансформатора, расчистка ЛЭП от аварийных деревьев и восстановление электроснабжения, взрыв бытового газа в квартире многоквартирного жилого дома, ликвидация очага эпизоотии, спасение утопающего на Лукомльском озере.
По окончании активной фазы были подведены итоги. Главное — все вводные выполнены успешно. В ходе комплексных учений чашникское районное звено подсистемы ГСЧС продемонстрировало готовность сил и средств к ликвидации чрезвычайных ситуаций различного характера.

Юрий АЛЕКСАНДРОВИЧ.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На этой неделе в рамках изучения состояния готовности районного звена территориальной подсистемы государственной системы предупреждения и ликвидации...
 
Новости дня
Новости общества
 
II Евроигры: первое белорусское золото выиграли акробатки
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
22.06.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика