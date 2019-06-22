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Совет от президента, 22 копейки за три слова и лидер по бедности. Что случилось за неделю

23.06.2019 08:15 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В конце рабочей недели в столице Беларуси открылись II Европейские игры, желаем побед спортсменам! Тем временем в Грузии неспокойно: там разогнали акцию протеста, а РФ закрыла авиасообщение с Грузией. Мы продолжили следить за судом по делу главного инженера МЗКТ, узнали имена обвиняемых в причастности к крушению «Боинга» над Донбассом. В стране за коррупцию задержали еще одного чиновника, а участницам группы Pussy Riot сначала запретили, а потом разрешили въезд в Беларусь (девушкам глава АП Наталья Кочанова звонила). Снова восхитились достижениями наших врачей, а еще рассказали вам о процессе, где рассматривается иск против завышавших тарифы таксистов. Что интересного еще случилось за неделю, вспомним, пройдя небольшой легкий тест.

 
 
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Что интересного еще случилось за неделю, вспомним, пройдя небольшой легкий тест.
 
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