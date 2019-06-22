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Совет от президента, 22 копейки за три слова и лидер по бедности. Что случилось за неделю
23.06.2019 08:15 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В конце рабочей недели в столице Беларуси открылись II Европейские игры, желаем побед спортсменам! Тем временем в Грузии неспокойно: там разогнали
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Что интересного еще случилось за неделю, вспомним, пройдя небольшой легкий тест.
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