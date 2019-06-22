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Бои роботов и гонки на виртуальных велосипедах. В Минске работают бесплатные игровые площадки

23.06.2019 09:47 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Минске работают бесплатные игровые зоны — с боями роботов, VR-соревнованиями и гонками на интерактивных велосипедах.


Фото: предоставлено организаторами

Игровые фан-зоны заработали в трех точках Минска 21 июня. Среди активностей — бои роботов, соревнования по легкой атлетике в VR-шлемах и гонки на интерактивных велосипедах. Чемпионов виртуальных состязаний ожидают бесплатные билеты на закрытие II Европейских игр.

Площадки работают во Дворце спорта, на «Минск-Арене» и «Чижовка-Арене» по 1 июля, пока длятся спортивные соревнования. Посетить их можно бесплатно. Организаторы игровых точек — Приорбанк и Visa.

 
Теги: Минск
 
 
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В Минске работают бесплатные игровые зоны - с боями роботов, VR-соревнованиями
 
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