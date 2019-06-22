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Для Минска купят 10 новых трамваев

23.06.2019 10:07 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Для Минска купят 10 новых трамваев повышенной вместимости, для этого проведут тендер. Об этом сообщает агентство «Минск-Новости».


Фото: Виктор Восколей

Для Минска купят 10 новых трамваев повышенной вместимости — такая договоренность уже есть с руководством города, рассказал первый замдиректора, главный инженер Трамвайного парка «Минсктранса» Максим Корольчук.

Напомним, сейчас в столице тестируют трамвай «Метелица». Она останется в парке, если подтвердит свои функциональные характеристики.

— Остаточная стоимость ее уже невысока, — отметил Максим Корольчук.

Специалисты трамвайного парка подготовят техническое задание, до конца года «Минсктранс» должен провести тендер.

— Участие в нем примут «Штадлер Минск» и «Белкоммунмаш». Прорабатываем сейчас эксплуатационные коэффициенты «Метелицы». Если они будут соответствовать заявленным евростандартам, шансы на ее приобретение будут высоки. В паспорте производителя обозначено, что эта модель может эксплуатироваться до 30 лет. Срок службы трамваев «Белкоммунмаша» меньше, но стоимость их существенно ниже.

По словам Максима Корольчука, в парке 137 трамваев, их средний возраст — 11,9 года, семь трамваев уже полностью выработали свой ресурс.

— Конечно, ремонтируем, восстанавливаем их. Но с каждым годом затраты на эксплуатацию устаревшей техники лишь возрастают.

Нынешний мэр Минска Анатолий Сивак рассказывал в интервью TUT.BY, что планы по обновлению трамваев и соответствующей инфраструктуры в городе есть:

— Трамваи, которые сейчас работают на линии, — сами по себе устаревшие: высокий пол, ступеньки, на которые трудно подняться пожилому человеку. Как правило, с пассажирами идет только один вагон, а время на перекрестке затрачивается… Мы подсчитали такой показатель, как стоимость жизненного цикла: по нему трамвай конкурирует с троллейбусом, электробусом и автобусом. Если отставить в сторону метро, то самый выгодный транспорт — как раз трамвай.

 
Теги: Минск
 
 
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Средний возраст трамваев, которые сейчас используются в Минске, - почти 12 лет
 
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