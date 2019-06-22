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Косовица – напряженная пора

23.06.2019 — Новости Общества | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Более 8 тысяч га многолетних трав скошено сельхозпредприятиями Будакошелевщины.

Косовица – напряженная пора
Механизатор КСУП «Губичи» Петр Разуванов

Как отметили в управлении сельского хозяйства и продовольствия райисполкома, во всех хозяйствах работают на совесть, практически все стремятся уложиться в отведенные сроки и заложить травы первого укоса либо на сенаж, либо на сено.
Впрочем, вовремя скосить – это полдела, говорят аграрии. Куда важнее сохранить корма. Именно порядок и соблюдение технологий при заготовке кормов – ключ к молочным рекам и стабильным привесам. А соответственно, и хороший заработок.
К слову, на сегодняшний день прогнозные показатели перевыполнены и составляют 117% от задания первого укоса. Так, закончили косовицу аграрии ОАО «Юбилейный-Агро», ОАО «Рогинь», ОАО «Николаевка» и филиала «Морозовичи-Агро» ОАО «Гомельский химический завод».
– В связи с затянувшейся засухой делать прогнозы на второй укос очень сложно. Погода в который раз испытывает нас на прочность. Но сегодня с уверенностью можно сказать, что на первый укос установившаяся жара и отсутствие осадков повлияли незначительно. К тому же люцерна, несмотря на жару, пошла в рост. Эта культура имеет мощную корневую систему и не так подвержена засухе, – рассказал заместитель начальника управления сельского хозяйства и продовольствия райисполкома Виктор Маркевич.
В том, что сенокос проходит надлежащим образом, мы убедились, побывав в среду в КСУП «Губичи». За первый укос здесь рассчитывают заготовить 1250 тонн сена и 7272 тонны сенажа, причем 500 тонн из них планируют заготовить в полимерную пленку. В этом году губичским аграриям предстоит убрать 2247 га трав, из которых 1150 га отведены под многолетние травы и 1097 га – под улучшенные сенокосы. На утро 21 июня 60% площадей уже убрано. Заготовлено 874 тонны сена и 2408 тонн сенажа. Техники для зеленой жатвы в хозяйстве достаточно. Есть косилки, широкозахватные грабли, которые намного ускоряют темп работы, и тяжелые трактора, способные обеспечить нужную плотность трамбовки в траншее. И все 14 траншей в полной «боевой готовности».
Петр Разуванов трудится в КСУП «Губичи» вот уже 10 лет. Сюда пришел сразу после окончания Губичской школы и Буда-Кошелевского УПК. К слову, в этом же хозяйстве работали и его родители, уроженцы п. Интернационал. Петр вырос в многодетной семье, у него 2 брата и 4 сес-тры, а вот в сельском хозяйстве остались только он да сестра, остальные подались в город.
Опытный механизатор был задействован и во время весенне-полевой кампании, посеяв кукурузу на площади 983 га, а во время кормозаготовки пересел на пресс-подборщик обеспечивать прочную кормовую базу для животноводства.
Ирина Палубец
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Более 8 тысяч га многолетних трав скошено сельхозпредприятиями Будакошелевщины. Как отметили в управлении сельского хозяйства и продовольствия...
 
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