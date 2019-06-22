«Это состязание разума». Международный медалист по химии - о проблемах школьной олимпиады

Источник материала: Tut.by

Максу Сысоенкову недавно исполнилось 18 лет. Он выпускник минской гимназии № 50, и, как и все ровесники, пять лет учил химию. Необычно только то, что за это время школьник «научил» многовато: выиграл первое место на республиканской олимпиаде, взял «золото» на Менделеевской, до этого успел побыть ментором у ребят помладше, а через месяц едет на IChO — International Chemistry Olympiads (международную олимпиаду по химии) в Париж. «Кстати, можно ли считать нормальным заданием на отборе к этой олимпиаде эссе „Почему именно я должен поехать на международный этап?“», — спрашивает Макс. Я пожимаю плечами: наверное, можно. В системе образования вообще порой диву даешься, что считается нормальным. Например, изучать векторы в физике раньше, чем в математике. Или наоборот? У Макса тоже возникают эти вопросы, но, конечно, больше по теме химии. В день ЦТ по химии мы попросили опытного школьника рассказать, что не так с олимпиадами (и нет, мы не совсем про « слив ») и какие проблемы есть в этой области со стороны участника.





Как заинтересоваться предметом…

Не знаю, почему стал увлекаться именно химией. Есть только легенда, которую я всем рассказываю. Когда я был в классе третьем, продавалась серия журналов, где к каждому выпуску в комплекте шел минерал. Стал читать, думать и спрашивать у мамы: «А что это за буковки такие — С, О, а потом еще и 2?» Она объяснила про таблицу Менделеева, элементы разные. Еще я с детства любил смешивать всякие красители, жидкости… Это не химия, конечно, но близко к этому. Ну, а потом и она в школе началась.

…и почему это сложно всем ученикам

То, что всем нравится — смешивание реактивов, «зрелищность» и прочее, — доступно не каждому. В школах банально нет ресурса. К примеру, должно быть два кабинета химии, у нас он один — два учителя не могут нормально поделить кабинет. Почему? В каждой параллели по три класса, у всех химия два раза в неделю, получается, что график полностью забит — и в кабинете даже некогда развернуться.

С другой стороны, крутых экспериментов именно в школьной программе по химии не так уж много. Ну да, можно посмотреть на кислоту в баночке, но какое отношение это имеет к реальной жизни?

Что не так с олимпиадами и их заданиями

В химии олимпиадного уровня уже куда больше практической ценности. Конечно, с 7 по 9 класс задания еще несложные, но уже в 10 и 11 классах начинаются пожестче. С приходом «жесткости» ты понимаешь: химия — везде. Очень часто встречаются задания, где рассматриваются синтезы веществ, которые применяются в медицине.

Субъективность

Конечно, есть разные виды заданий. То же устное высказывание на олимпиадах по языку — субъективно, так как сильно зависит от слушателя-проверяющего. Но и в химии есть моменты, которые мешают объективно оценить знания и навыки школьника. Сейчас поясню.



Награды Максима. Слева — с 3-й Олимпиады Мегаполисов (2018), справа — с 53-й Менделеевской (2019). Фото из личного архива школьника

В апреле команда Беларуси съездила на Менделеевскую олимпиаду, где в этом году участвовали 29 стран. Четыре человека из шести привезли медали. Я получил там золото , но так получилось, что у меня баллы за практику очень высокие, а у моих сокомандников — очень низкие. Почему так получилось? Никто не знает. Какие были ответы? Никто не знает. Система апелляции на межнарах есть. Более того, буквально в апреле я выбил себе на «Менделе» 2 балла из 230. Но специфика в том, что ни ответов, ни апелляции именно по практике там нет.

Есть иной пример: в прошлом году я привез с республиканской олимпиады всего лишь похвальный отзыв. И снова был вопрос в практике. То ли вода некоторым попалась недостаточно чистая, то ли с индикатором что-то было не так… Никто уже не узнает. Это как повезет.

Оснащенность школ

Есть вопрос и к приборам, которые используются в заданиях. Например, с нами на отбор к межнару ходил парень из Мозыря. Он учится в местной гимназии. Насколько я понял из его рассказа, там из оборудования остались только груши и пипетки. А ведь на олимпиаде попадаются практические задания с приборами, которых вообще нет даже в школах, где ситуация получше.





Например, прибор, определяющий поглощение света, есть только на химфаке и в школах, которые считаются учебно-методическими центрами района. Учитель имеет право прийти туда и воспользоваться возможностями этого центра. Но не все об этом знают. Плюс у какого учителя есть мотивация водить туда детей? А если школьник не видит возможностей, у него не открывается интерес к предмету… Замкнутый круг. Мне повезло: с 8 класса школьный факультатив по химии вел преподаватель из БГУ.

Почему районная олимпиада еще хуже остальных

Вообще, районная олимпиада — самый большой ад, с которым мне приходилось сталкиваться. Это, наверное, наиболее не объективное и не честное место из всех четырех этапов — школьного, районного, городского (областного) и республиканского.

Проверяющим учителям просто говорят, мол, Елена Ивановна, вам нужно 26 ноября подъехать, допустим, в гимназию № 1 города N, вы будете проверять задания. Она приедет, «по ключу» проверит и уедет. Часто люди, которые очень много знают, решают задания по-своему, а такие вот учителя, следующие «ключу», не засчитывают очки. На одной из районных олимпиад был шедевральный прецедент: моя подруга получила за задачу 0 баллов, но пришла на апелляцию и отбила себе 12 баллов. Из 120! И такие случаи на районных олимпиадах постоянно: если точь-в-точь «по ключу», то засчитываем, если нет — сразу снимаем баллы и все.

Прозвучит довольно грубо, но районный этап — это еще и самое потенциально коррумпированное место. Выглядит, как будто я обижен, но нет: я же золотой медалист в Минске, золотой медалист в республике, выиграл золото на международном турнире… Но на районе у меня третье место. Почему?



Максим на снимке в центре (четвертый справа). Фото из личного архива школьника

Происходит это в том числе потому, что у проверяющих есть надуманные способы снятия баллов. Пример: есть задание «напишите ионно-молекулярное уравнение реакций». Это означает (если сократить весь курс химии до одного предложения), что в уравнении должны быть записаны ионы и молекулы. Я и написал — в сокращенном виде. Что мне говорят жюри: «Мы коллегиально решили, что раз у вас записано неполное уравнение, то баллы вам не засчитываем». Но ведь в задании не указано, что полный вариант указать обязательно. Итог — минус шесть баллов.

Как считают баллы и где лазейки для «слива» заданий

Есть тест, пять задач и практика. Изначально, перед началом работы, известно только сколько баллов стоит тест — 30. То есть решил все 20 вопросов теста — получил 30, если 18 — соответственно, 27. Иногда допустим вариант ответа «не знаю» — это стоит полбалла, но опять же: это точная оценка.

На следующий день после решения заданий участникам выдается лист, где написаны фамилия, имя и количество баллов, полученных за каждый пункт. И здесь уже все совершенно по-разному: одна задача, условно, может стоить 144 балла, а другая — 20. Это так называемые «зеленые», предварительные баллы. Затем жюри пересчитывает их в финальные, «красные», используя дополнительные коэффициенты. Как именно это работает? Никто не знает. Но, допустим, стоившая 20 баллов задача может для всех резко упасть до 5, исходя из каких-то условий. В итоге свои баллы и, соответственно, место ты знаешь в конце олимпиадной недели — в пятницу.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Естественно, с такой системой ходят слухи о том, что все не так уж прозрачно. Хотя в химии «слить» кому-то целых пять задач было бы слишком заметно. В предметах более теоретических это менее сложно: составителям республиканских заданий достаточно было бы прийти на лекцию по подготовке к этапу и просто прочитать свою презентацию, часть которой почему-то очень похожа на будущие задания…

Если в олимпиадном движении одни проблемы, зачем оно?

Все равно для меня олимпиада — это праздник интеллекта.

Есть две причины, почему это круто. Во-первых, это состязание разума. Ты борешься с такими же заинтересованными людьми, которые занимаются тем же, чем и ты. Во-вторых, это новые контакты. Всегда приятно пообщаться с умными людьми.

Да и вообще: учиться по школьному учебнику химии — это вогнать себя в гроб науки автоматически. По физике все и то сделано лучше: если там уже описано какое-то явление, то хотя бы указано, зачем оно и где применяется. А у нас как? «Так, чувак, вот у нас есть шесть реакций и четыре способа получения алкинов. Держи, изучай!» Кому это надо? Применяются ли эти способы сейчас? Непонятно. Конечно, некоторые области применения тех или иных веществ. указываются. К сожалению, на мой взгляд, обрисовано это все равно довольно поверхностно, но тут уж претензий к составителям учебников нет. Там реально все не вместишь в условиях и без того тесной программы.

Однажды на олимпиадных сборах я записал реакцию, а мне сказали, что она уже лет сто как не применяется для нормального синтеза. Это очень печально. Но химия — к сожалению для школьного учебника — продвинулась настолько далеко, что даже самые базовые знания для химика на выходе из школы туда не влезут. Я это сильно почувствовал в 10 классе, когда начался углубленный профиль в школе. При этом некоторые вещи в современной химии такие простые, что их вполне можно было как раз показать в учебнике.



