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В некоторых регионах Беларуси 24 июня ожидается 31 градус тепла

23.06.2019 13:10 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В понедельник, 24 июня, в Беларуси ожидается до 31 градуса тепла, преимущественно без осадков, сообщает Белгидромет.

Ночью и утром 24 июня местами по юго-востоку страны ожидаются кратковременные дожди и грозы. Температура воздуха составит 10−16 градусов.

Днем прогнозируется переменная облачность, преимущественно без осадков. Воздух прогреется до 22−28 градусов. В отдельных районах Гомельской области максимальная температура достигнет 31 градуса.

 
 
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Днем прогнозируется переменная облачность, преимущественно без осадков. Воздух прогреется до 22−28 градусов.
 
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