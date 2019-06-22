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В некоторых регионах Беларуси 24 июня ожидается 31 градус тепла
23.06.2019 13:10 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В понедельник, 24 июня, в Беларуси ожидается до 31 градуса тепла, преимущественно без осадков, сообщает Белгидромет.
Ночью и утром 24 июня местами по юго-востоку страны ожидаются кратковременные дожди и грозы. Температура воздуха составит 10−16 градусов.
Днем прогнозируется переменная облачность, преимущественно без осадков. Воздух прогреется до 22−28 градусов. В отдельных районах Гомельской области максимальная температура достигнет 31 градуса.
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Днем прогнозируется переменная облачность, преимущественно без осадков. Воздух прогреется до 22−28 градусов.
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