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В Пинском райисполкоме поддержали инициативу устройства в районе инклюзивного пляжа
23.06.2019 — Новости Общества | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
«Безусловно, мы не могли не поддержать такую нужную инициативу, – прокомментировал заместитель председателя райисполкома Дмитрий Полховский. – Но вместо озера в Городище, как предлагали волонтеры, мы предложили устроить такое место отдыха на водохранилище Погост. Благоустроенный пляж здешнего оздоровительного центра, думается, подходит для этого лучше всего. Важно, что эта территория охраняемая».
Когда на Погосте появится инклюзивный пляж, говорить пока рано. Волонтерам предстоит подготовить все необходимые документы и найти спонсоров.
Подготовила Людмила РЕБКОВЕЦ.
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