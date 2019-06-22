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В Пинском райисполкоме поддержали инициативу устройства в районе инклюзивного пляжа

23.06.2019 — Новости Общества | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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В Пинском райисполкоме поддержали инициативу устройства в районе инклюзивного пляжа
С инициативой создать пляж для людей с ограниченными возможностями выступила благотворительная организация «С добротой по миру». В районном исполнительном комитете идею поддержали.

«Безусловно, мы не могли не поддержать такую нужную инициативу, – прокомментировал заместитель председателя райисполкома Дмитрий Полховский. – Но вместо озера в Городище, как предлагали волонтеры, мы предложили устроить такое место отдыха на водохранилище Погост. Благоустроенный пляж здешнего оздоровительного центра, думается, подходит для этого лучше всего. Важно, что эта территория охраняемая».

Когда на Погосте появится инклюзивный пляж, говорить пока рано. Волонтерам предстоит подготовить все необходимые документы и найти спонсоров.

Подготовила Людмила РЕБКОВЕЦ.

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