ЦТ по белорусскому языку на 100 баллов написали 42 человека

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23 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Централизованное тестирование по белорусскому языку на 100 баллов написали 42 человека, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор Республиканского института контроля знаний Юрий Миксюк.

Результаты ЦТ по белорусскому языку уже доступны для абитуриентов в личных кабинетах на сайте РИКЗ, проинформировал Юрий Миксюк. "На 100 баллов написали 42 человека", - отметил он.

Централизованное тестирование в Беларуси стартовало 11 июня с ЦТ по белорусскому языку. Сегодня, 23 июня, абитуриенты сдавали химию. Результаты ЦТ, как правило, доступны для просмотра на сайте РИКЗ не позднее 10 рабочих дней с даты проведения тестирования.-0-