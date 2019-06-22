ЦТ по химии прошло без нарушений

Источник материала: БелТА

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23 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Централизованное тестирование по химии прошло сегодня без нарушений со стороны абитуриентов. Удаленных с экзамена нет, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор Республиканского института контроля знаний Юрий Миксюк.

Сдавать химию планировали более 13 тыс. человек. "Удаленных нет, два человека не прошли по медпоказаниям", - проинформировал Юрий Миксюк.

Директор РИКЗ напомнил, за какие нарушения абитуриент может лишиться возможности сдавать ЦТ. Так, в аудиторию нельзя приносить телефоны и другие средства связи, устройства, передающие, принимающие и хранящие информацию. Только на ЦТ по химии и физике можно взять с собой калькулятор. Кроме того, во время тестирования запрещено меняться местами, экзаменационными материалами, фальсифицировать данные в области регистрации бланка ответов, просить других людей о помощи для выполнения тестовых заданий.

Следующее ЦТ, по физике, пройдет 25 июня.-0-