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Правозащитники: Анархиста Дедка дважды за последние две недели досматривали на границе

23.06.2019 16:42 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Утром 22 июня при возвращении в Беларусь анархиста Николая Дедка сняли с автобуса белорусские пограничники, сообщил правозащитный сайт spring96.org.

Его сопроводили на таможенный досмотр, где просмотрели все личные вещи, в том числе книги и брошюры.

Основанием для досмотра стала "выборочная проверка". После этого Дедка посадили на другой автобус.

Двумя неделями ранее анархиста снимали с автобуса пограничники, когда он ехал в сторону Вильнюса. Поводом для "спецпроверки", о которой сообщил белорусский пограничник, стало подозрение, что документ Дедка "имеет признаки подделки".

"Все говорит о том, что существуют какие-то особые списки на проверку на въезд и выезд. В них попадают все социально активные граждане, от анархистов до правозащитников. Однако наличие в списке не означает, что человека будут "трясти" каждый раз", — отметил тогда Дедок.

По его мнению, списки "активизируются" перед ключевыми событиями: выборами, Европейскими играми и т.д. Дедок считает, что снятие с автобуса — еще один вид психологического давления.

 
 
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По его мнению, списки «активизируются» перед ключевыми событиями: выборами, Европейскими играми и т.д. Дедок считает, что снятие с автобуса - еще один вид...
 
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