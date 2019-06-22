Правозащитники: Анархиста Дедка дважды за последние две недели досматривали на границе

Основанием для досмотра стала "выборочная проверка". После этого Дедка посадили на другой автобус.

Двумя неделями ранее анархиста снимали с автобуса пограничники, когда он ехал в сторону Вильнюса. Поводом для "спецпроверки", о которой сообщил белорусский пограничник, стало подозрение, что документ Дедка "имеет признаки подделки".

"Все говорит о том, что существуют какие-то особые списки на проверку на въезд и выезд. В них попадают все социально активные граждане, от анархистов до правозащитников. Однако наличие в списке не означает, что человека будут "трясти" каждый раз", — отметил тогда Дедок.

По его мнению, списки "активизируются" перед ключевыми событиями: выборами, Европейскими играми и т.д. Дедок считает, что снятие с автобуса — еще один вид психологического давления.