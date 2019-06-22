Посла Сербии в Беларуси госпитализировали после проводов президента в аэропорт

Источник материала: Tut.by

Госпитализирован посол Сербии в Беларуси Велько Ковачевич.

Фото: minsk.mfa.gov.rs

Как сообщили «Нашай ніве» в посольстве, 22 июня он провожал в аэропорту Минска президента Сербии Александра Вучича, и дипломату стало плохо.

Ранее Nexta в своем телеграмм-канале сообщил, что посла доставили в Больницу скорой помощи и поместили в отделение реанимации. Предварительный диагноз — инсульт.

В посольстве отмечают, что точный диагноз пока неизвестен, Ковачевич проходит обследование.

Велько Ковачевич трудится в Беларуси в качестве посла Сербии с 2014 года.

Отметим, что визит президента Сербии на Европейские игры в Минск сопровождался скандалом . Вучич отказался присутствовать на открытии игр.