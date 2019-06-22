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Посла Сербии в Беларуси госпитализировали после проводов президента в аэропорт
23.06.2019 17:56 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Госпитализирован посол Сербии в Беларуси Велько Ковачевич.
Как сообщили
Ранее Nexta в своем телеграмм-канале сообщил, что посла доставили в Больницу скорой помощи и поместили в отделение реанимации. Предварительный диагноз — инсульт.
В посольстве отмечают, что точный диагноз пока неизвестен, Ковачевич проходит обследование.
Велько Ковачевич трудится в Беларуси в качестве посла Сербии с 2014 года.
Отметим, что визит президента Сербии на Европейские игры в Минск сопровождался
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Визит президента Сербии на Европейские игры в Минск сопровождался скандалом. Вучич отказался присутствовать на открытии игр.
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