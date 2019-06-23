Президент Молдовы: Европейские игры - хорошая инвестиция в формирование имиджа Беларуси за рубежом

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Игорь Додон. Фото из архива

23 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. II Европейские игры - хорошая инвестиция в продвижение Беларуси и формирование имиджа страны за рубежом. Такое мнение в программе "Главный эфир" телеканала "Беларусь 1" высказал президент Молдовы Игорь Додон, сообщает БЕЛТА.

"Мне удалось не только поучаствовать в официальном открытии II Европейских игр, но и побывать в Деревне спортсменов. Видно, что все сделано на высоком уровне. С точки зрения имиджа и продвижения Беларуси за рубежом, думаю, II Европейские игры - это очень эффективная инвестиция. В будущем в стране будет больше туристов. Я уверен, что это выгодное мероприятие с точки зрения отдачи, которую вы получите сейчас и в будущем. Хотел бы в будущем провести такое мероприятие у себя", - сказал Игорь Додон.

По его словам, с 2015 года он уже много раз посетил Беларусь, удалось побывать на промышленных и сельхозпредприятиях. "Я вижу, что есть стабильность, что люди уверены в завтрашнем дне, что есть рабочие места. Я увидел хорошую инфраструктуру в населенных пунктах, не только в городах. Все, что происходит в Беларуси, для Молдовы, да и, думаю, для других стран, - это хороший пример", - заключил Игорь Додон.-0-