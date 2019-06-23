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Кому там надоела жара? Ловите холода и дожди! Погода в Могилеве на неделе
24.06.2019 06:00 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На новой рабочей неделе в Могилеве ждите серьезных изменений в погоде: вначале будет жара, а с четверга зарядят дожди, сообщает
В понедельник и вторник будет ясно и без осадков. Днем температура воздуха составит +22…+24°С. В среду станет даже на градус жарче.
А вот в четверг пойдут дожди: лить будет два дня, в пятницу в регионе серьезно похолодает — всего +16…18°С.
Хорошей недели, друзья (и наслаждайтесь теплом, пока оно есть)!
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На новой рабочей неделе в Могилеве ждите серьезных изменений в погоде.
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