Игры и скандал, электорат Лукашенко, правда о Чернобыле и 80-летняя айтишница - все за выходные

Сегодня опять жарко. В некоторых районах страны — ну очень жарко (снова идем на рекорд?). Везунчики, наверное, собираются на пляж (только комаров берегитесь!), а мы как обычно пойдем в эти наши офисы (ладно, ладно — с кондиционерами!), чтобы всю наступившую неделю держать вас в курсе событий в стране и мире. Ну, а пока рекомендуем быстренько пройти наш небольшой тест, чтобы быть уверенными, что и на прошлой неделе вы ничего не пропустили!
Вместе с «Сябры» сделали тест, в котором каждый может узнать, с болельщиками из какой страны ему лучше тусоваться. Кто больше подойдет вам: немцы, итальянцы или кто-то другой? Узнайте по ссылке.
Слышали, какой скандал вышел с президентом Сербии? Александр Вучич прилетел в Минск на открытие Европейских игр 21 июня, но на церемонии не появился. Свой демарш он объяснил участием в ней команды Косова, которое Белград по-прежнему считает частью Сербии. Позже Вучич рассказывал, что Лукашенко чуть не плакал из-за его отказа. «Мне было очень трудно сообщить хозяину, президенту Беларуси Лукашенко, что я не приду на церемонию, потому что я знаю, как много он сделал… Он сказал, что не пойдет на стадион без меня. Мне было тяжело видеть, как этот крепкий мужчина чуть не плакал, когда я говорил, что не могу там находиться». Посла Сербии после проводов президента в аэропорт, кстати, экстренно госпитализировали — говорят, инсульт.
У нас вышел очередной текст спецпроекта «Четверть века». Что символично, вышел 23 июня, в день, когда 25 лет назад Александр Лукашенко выиграл первый тур выборов (слышали, кстати, что Трамп на второй срок собирается?). У президента тогда была серьезная поддержка в обществе, а что стало с электоратом Лукашенко с тех пор? Вот здесь — пару очень показательных инфографик и воспоминания людей, которые сделали Лукашенко президентом четверть века тому.
Все уже посмотрели американский сериал «Чернобыль»? Удивительно (или нет?), но он шокировал не только американцев, но нас самих, хотя все это время мы живем с последствиями радиации: от аварии на Чернобыльской АЭС пострадал каждый пятый житель Белорусской ССР — 2,2 млн человек (это больше населения теперешнего Минска!). Когда первые эмоции от сериала утихли, мы собрали факты о Чернобыле, которые должен знать каждый белорус. Знали ли вы, что, например, зараженное мясо развозили по всей стране? «…Министерство здравоохранения СССР рекомендует максимально рассредоточить загрязненное мясо по стране и использовать его для выработки колбасных изделий, консервов и мясных полуфабрикатов в соотношении один к десяти с нормальным мясом».
А в Праге в воскресенье прошли массовые протесты. 250 тыс. человек вышли на улицы — это не шутки! Требуют отставки премьер-министра — и вот в чем там дело.
ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНОЕ
Не пропустили новый текст нашего проекта «Я живу»? Он — о деревнях, агрогородках, поселках с интересными (и порой даже смешными!) названиями, где нет гипермаркетов, парков, ресторанов и баров, порой — даже школ и рабочих мест. Зато есть люди — те маленькие и незаметные порой Личности, которые живут в нашей с вами стране. В этот раз мы расскажем вам о тех, кто живет в Канаве — деревне, которой через 10 лет уже не будет.
Смотрите, какое у нас важное и светлое (несмотря ни на что!) видео! Мы пригласили в студию тех, кого вырастили приемные родители, и узнали, почему они не могли оставаться в родных семьях, как изменилась их жизнь, с какими трудностями сталкиваются до сих пор и пытались ли биологические родители наладить общение. Вот здесь — трогательные истории о том, что все дети заслуживают любви.
Кстати о портале. Вчера проекту AFISHA.TUT.BY исполнилось 15 лет — и на волне ностальгии мы решили вспомнить, а чем же жил этот Минск в 2004 году: где мы тусовались, какое кино и где смотрели, на какие концерты ходили и где было модным есть, пока о Зыбицкой даже не помышляли. Присоединяйтесь!
Недавно — и мы об этом, конечно, писали — остановилось сердце белорусского музыканта Леонида Нарушевича. Он был из того же поколения, что и Лявон Вольский, Игорь Ворошкевич, мог по праву называться ветераном белорусского рока второй волны. Нарушевич любил музыку и любил жизнь, оставил после себя целую музыкальную вселенную, которую нам еще предстоит открыть и изучить. Давайте вместе вспомним, кем был для музыкальной и культурной среды Минска и даже всей Беларуси Леонид Нарушевич и что оставил нам.
Посмотрите, какая красота вчера была в Ивье: там, впрочем, как и во многих других белорусских городах, прошел католический праздник Божьего Тела и торжественная процессия. Однако здесь несколько лет назад верующие придумали новую традицию, которая должна стать визитной карточкой города: на центральных улицах выкладывают многометровые ковры из живых цветов. Во-первых, это очень красиво, а во-вторых… Читайте и смотрите, в общем, сами.
Кстати. Вчера абитуриенты писали ЦТ по химии — и мы, конечно, тут как тут со своим тестом для взрослых дядей и тетей, которым уже простительно (на самом деле, нет) мало что помнить из школьного курса. Ну, тем и интереснее! Рискнете? А мы еще, кстати, поговорили с олимпиадником по химии (очень крутой пацан — победитель республиканской и международной олимпиад, который на районной вдруг взял всего третье место, ага) — и он нам рассказал, что со всем этим движением не так. Ну, а вам — хорошей рабочей недели, пусть все в ней будет «так»!
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