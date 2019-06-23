Игры и скандал, электорат Лукашенко, правда о Чернобыле и 80-летняя айтишница - все за выходные

Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

Сегодня опять жарко. В некоторых районах страны — ну очень жарко (снова идем на рекорд ?). Везунчики, наверное, собираются на пляж ( только комаров берегитесь !), а мы как обычно пойдем в эти наши офисы (ладно, ладно — с кондиционерами!), чтобы всю наступившую неделю держать вас в курсе событий в стране и мире. Ну, а пока рекомендуем быстренько пройти наш небольшой тест , чтобы быть уверенными, что и на прошлой неделе вы ничего не пропустили!





ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ





ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНОЕ

Не пропустили новый текст нашего проекта «Я живу»? Он — о деревнях, агрогородках, поселках с интересными (и порой даже смешными!) названиями, где нет гипермаркетов, парков, ресторанов и баров, порой — даже школ и рабочих мест. Зато есть люди — те маленькие и незаметные порой Личности, которые живут в нашей с вами стране. В этот раз мы расскажем вам о тех, кто живет в Канаве — деревне, которой через 10 лет уже не будет .





Смотрите, какое у нас важное и светлое (несмотря ни на что!) видео ! Мы пригласили в студию тех, кого вырастили приемные родители, и узнали, почему они не могли оставаться в родных семьях, как изменилась их жизнь, с какими трудностями сталкиваются до сих пор и пытались ли биологические родители наладить общение. Вот здесь — трогательные истории о том, что все дети заслуживают любви .

! Мы пригласили в студию тех, кого вырастили приемные родители, и узнали, почему они не могли оставаться в родных семьях, как изменилась их жизнь, с какими трудностями сталкиваются до сих пор и пытались ли биологические родители наладить общение. . Очень позитивная героиня, очень интересная жизнь : Зинаида Брич пришла в IT, когда это еще не было мейнстримом — и на пенсию ушла только в 73 года. Сейчас активной белорусской айтишнице 80, она путешествует по миру и наслаждается жизнью . Кстати, основатель TUT.BY Юрий Зиссер, оказывается, учился программированию по ее учебнику — так что за любимый всеми белорусский портал можно (и нужно!) благодарить и Зинаиду Сергеевну!

: Зинаида Брич пришла в IT, когда это еще не было мейнстримом — и на пенсию ушла только в 73 года. . Кстати, основатель TUT.BY Юрий Зиссер, оказывается, учился программированию по ее учебнику — так что за любимый всеми белорусский портал можно (и нужно!) благодарить и Зинаиду Сергеевну! Кстати о портале. Вчера проекту AFISHA.TUT.BY исполнилось 15 лет — и на волне ностальгии мы решили вспомнить, а чем же жил этот Минск в 2004 году : где мы тусовались, какое кино и где смотрели, на какие концерты ходили и где было модным есть, пока о Зыбицкой даже не помышляли. Присоединяйтесь!

— и на волне ностальгии мы решили вспомнить, : где мы тусовались, какое кино и где смотрели, на какие концерты ходили и где было модным есть, пока о Зыбицкой даже не помышляли. Присоединяйтесь! Недавно — и мы об этом, конечно, писали — остановилось сердце белорусского музыканта Леонида Нарушевича. Он был из того же поколения, что и Лявон Вольский, Игорь Ворошкевич, мог по праву называться ветераном белорусского рока второй волны. Нарушевич любил музыку и любил жизнь, оставил после себя целую музыкальную вселенную, которую нам еще предстоит открыть и изучить. Давайте вместе вспомним , кем был для музыкальной и культурной среды Минска и даже всей Беларуси Леонид Нарушевич и что оставил нам .

— остановилось сердце белорусского музыканта Леонида Нарушевича. Он был из того же поколения, что и Лявон Вольский, Игорь Ворошкевич, мог по праву называться ветераном белорусского рока второй волны. Нарушевич любил музыку и любил жизнь, оставил после себя целую музыкальную вселенную, которую нам еще предстоит открыть и изучить. , кем был для музыкальной и культурной среды Минска и даже всей Беларуси Леонид Нарушевич . Посмотрите, какая красота вчера была в Ивье: там, впрочем, как и во многих других белорусских городах, прошел католический праздник Божьего Тела и торжественная процессия. Однако здесь несколько лет назад верующие придумали новую традицию, которая должна стать визитной карточкой города: на центральных улицах выкладывают многометровые ковры из живых цветов. Во-первых, это очень красиво, а во-вторых… Читайте и смотрите, в общем, сами .





Все новости субботы, 22 июня

Все новости воскресенья, 23 июня

Кстати. Вчера абитуриенты писали ЦТ по химии — и мы, конечно, тут как тут со своим тестом для взрослых дядей и тетей, которым уже простительно (на самом деле, нет) мало что помнить из школьного курса. Ну, тем и интереснее! Рискнете ? А мы еще, кстати, поговорили с олимпиадником по химии (очень крутой пацан — победитель республиканской и международной олимпиад, который на районной вдруг взял всего третье место, ага) — и он нам рассказал, что со всем этим движением не так . Ну, а вам — хорошей рабочей недели, пусть все в ней будет «так»!

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