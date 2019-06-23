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Картина выходных: огонь II Европейских игр, 34 награды у белорусов и поздравления от Президента

24.06.2019 08:00 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

Картина выходных: огонь II Европейских игр, 34 награды у белорусов и поздравления от Президента

ВЧЕРА

Картина выходных. 22-23 июня

Лукашенко поздравил акробаток с завоеванием первого для Беларуси золота II Европейских игр. Глава государства направил поздравления белорусским гимнасткам с двумя золотыми медалями в групповых упражнениях, Вере Гореликовой с победой на турнире по самбо, самбистке Анжеле Жилинской, самбисту Александру Кокше, членам национальной команды по спортивной акробатике Ольге Мельник и Артуру Белякову.

II Европейские игры - хорошая инвестиция в продвижение Беларуси и формирование имиджа страны за рубежом. Такое мнение в программе "Главный эфир" телеканала "Беларусь 1" высказал президент Молдовы Игорь Додон.

Великобритания и Беларусь обсуждают возможность подписания соглашения о свободной торговле. Об этом рассказал государственный министр по торговой политике Министерства внешней торговли Великобритании Джордж Холлингбери в интервью программе "Главный эфир" на телеканале "Беларусь 1".

Беларусь совместной с Боснией и Герцеговиной может создать команду специалистов для обмена опытом в сфере IT. Об этом в программе "Главный эфир" телеканала "Беларусь 1" сообщил председатель Президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик.

В мемориальном комплексе "Брестская крепость-герой" 22 июня состоялся митинг-реквием, посвященный Дню всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны.

Тысячи брестчан и туристов стали зрителями военно-исторической реконструкции "22 июня. Брестская крепость", посвященной 78-й годовщине начала Великой Отечественной войны.

В спорткомплексе "Чижовка-Арена" подписан меморандум о сотрудничестве между Белорусской федерацией дзюдо и Федерацией дзюдо Сербии.

На минском стадионе "Динамо" 21 июня зажжен огонь II Европейских игр.

Польша примет III Европейские игры, которые пройдут в 2023 году. Такое решение принято в Минске на Генеральной ассамблее Европейских олимпийских комитетов

Белоруски Вероника Набокина, Юлия Ивончик и Карина Сандович завоевали золотую медаль в балансовых упражнениях на II Европейских играх в Минске.

Белорусские спортсмены 22 июня завоевали 14 медалей на II Европейских играх - четыре золотые.

Спортсмены сборной Беларуси стали обладателями 20 наград 23 июня II Европейских игр в Минске.

Белорусская самбистка Анжела Жилинская стала чемпионкой II Европейских игр.

Белорусский самбист Александр Кокша стал чемпионом II Европейских игр.

Белорусы Артур Беляков и Ольга Мельник победили в акробатике на II Европейских играх.

Белорусские гимнастки завоевали золотые награды в групповых упражнениях с тремя обручами и четырьмя булавами, а также в многоборье на II Европейских играх в Минске.

Легкоатлетка Татьяна Холодович победила в метании копья на II Европейских играх в Минск.

Белорусский прыгун в высоту Максим Недосеков стал чемпионом II Европейских игр.

Белоруска Эльвира Герман завоевала золото в беге на 100 м с барьерами на II Европейских играх.

Белорусский прыгун в высоту Максим Недосеков стал чемпионом II Европейских игр.

Белорусская самбистка Вера Гореликова выиграла турнир II Европейских игр.

РЕПОРТАЖ: В обнимку с Лесиком: как встречают II Европейские игры в главной фан-зоне Минска

ФОТОРЕПОРТАЖ: Главная фан-зона II Европейских игр

ФОТОРЕПОРТАЖ: Состязания по легкой атлетике II Европейских игр проходят на стадионе "Динамо"

ФОТОРЕПОРТАЖ: Мужская групповая гонка на II Европейских играх в Минске

Определены победитель и призеры в FIFA 19 по киберспорту.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 24 июня

В Мозыре состоится выездное заседание Гомельского облисполкома, на котором рассмотрят план комплексного развития Мозырского района. Начало в 14.00.

Председатель Столинского райисполкома Протосовицкий Григорий Васильевич проведет с 12.00 до 13.00 в агрогородке Ольшаны личный прием граждан и представителей юридических лиц.

Национальный пресс-центр в 14.00 организует видеоинтервью: "Информационная безопасность в современном мире. Ключевые вопросы защиты информации и защищенности национальных интересов Беларуси". Начало в 12.00.

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ЗАВТРА

Знаменательные даты 25 июня

День Организации Черноморского экономического сотрудничества.

День моряка.

95 лет назад по постановлению СНК БССР в структуре Белорусской государственной и университетской библиотеки был образован отдел "Белорусская книжная палата" (ныне Национальная книжная палата Беларуси), научный центр национальной библиографии и статистики печати.

75 лет назад в ходе Витебско-Оршанской операции произошло окружение войсками 3-го Белорусского и 1-го Прибалтийского фронтов группировки немецко-фашистских войск в районе Витебска.

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Теги: Витебск, Минск
 
 
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