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Картина выходных: огонь II Европейских игр, 34 награды у белорусов и поздравления от Президента
24.06.2019 08:00 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
ВЧЕРА
Картина выходных. 22-23 июня
II Европейские игры -
Великобритания и Беларусь обсуждают возможность подписания
Беларусь совместной с Боснией и Герцеговиной может создать команду специалистов
В мемориальном комплексе "Брестская крепость-герой" 22 июня состоялся
Тысячи брестчан и туристов
В спорткомплексе "Чижовка-Арена"
На минском стадионе "Динамо" 21 июня
Белоруски Вероника Набокина, Юлия Ивончик и Карина Сандович
Белорусские спортсмены 22 июня завоевали
Спортсмены сборной Беларуси стали обладателями
Белорусская самбистка Анжела Жилинская
Белорусский самбист Александр Кокша
Белорусы Артур Беляков и Ольга Мельник
Белорусские гимнастки
Легкоатлетка Татьяна Холодович
Белорусский прыгун в высоту Максим Недосеков
Белоруска Эльвира Герман
Белорусский прыгун в высоту Максим Недосеков
Белорусская самбистка Вера Гореликова
РЕПОРТАЖ:
ФОТОРЕПОРТАЖ:
ФОТОРЕПОРТАЖ:
ФОТОРЕПОРТАЖ:
Определены победитель и призеры в FIFA 19
СЕГОДНЯ
Анонсы на 24 июня
В Мозыре состоится выездное заседание Гомельского облисполкома, на котором рассмотрят план комплексного развития Мозырского района. Начало в 14.00.
Председатель Столинского райисполкома Протосовицкий Григорий Васильевич проведет с 12.00 до 13.00 в агрогородке Ольшаны личный прием граждан и представителей юридических лиц.
Национальный пресс-центр в 14.00 организует видеоинтервью: "Информационная безопасность в современном мире. Ключевые вопросы защиты информации и защищенности национальных интересов Беларуси". Начало в 12.00.
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ЗАВТРА
Знаменательные даты 25 июня
День Организации Черноморского экономического сотрудничества.
День моряка.
95 лет назад по постановлению СНК БССР в структуре Белорусской государственной и университетской библиотеки был образован отдел "Белорусская книжная палата" (ныне Национальная книжная палата Беларуси), научный центр национальной библиографии и статистики печати.
75 лет назад в ходе Витебско-Оршанской операции произошло окружение войсками 3-го Белорусского и 1-го Прибалтийского фронтов группировки немецко-фашистских войск в районе Витебска.
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ВЧЕРА Картина выходных. 22-23 июня Читать далее на сайте БелТА
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