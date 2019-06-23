Убираем шезлонги и достаем теплые вещи. Погода в Гомеле на неделе

Источник материала: Tut.by

В последнюю неделю июня пляжи опустеют, а дачники взбодрятся — на смену аномальной жаре на Гомельщину, наконец, придет спасительная прохлада.





Итак, по данным pogoda.by, в ближайшие дни нас ждет комфортная погода.

В понедельник, вторник и среду — +26ºС, без осадков

В четверг +28ºС, грозы и сильные ливни.

Но уже в пятницу жара спадет — всего +20ºС, — продолжат лить дожди.

Хорошей недели!

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