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Убираем шезлонги и достаем теплые вещи. Погода в Гомеле на неделе
24.06.2019 09:04 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В последнюю неделю июня пляжи опустеют, а дачники взбодрятся — на смену аномальной жаре на Гомельщину, наконец, придет спасительная прохлада.
Итак,
В понедельник, вторник и среду — +26ºС, без осадков
В четверг +28ºС, грозы и сильные ливни.
Но уже в пятницу жара спадет — всего +20ºС, — продолжат лить дожди.
Хорошей недели!
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На предстоящей неделе нас ждет спасительная прохлада. В некоторые дни даже захочется, чтобы стало потеплее.
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