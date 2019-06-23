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Убираем шезлонги и достаем теплые вещи. Погода в Гомеле на неделе

24.06.2019 09:04 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В последнюю неделю июня пляжи опустеют, а дачники взбодрятся — на смену аномальной жаре на Гомельщину, наконец, придет спасительная прохлада.


Итак, по данным pogoda.by, в ближайшие дни нас ждет комфортная погода.

В понедельник, вторник и среду — +26ºС, без осадков

В четверг +28ºС, грозы и сильные ливни.

Но уже в пятницу жара спадет — всего +20ºС, — продолжат лить дожди.

Хорошей недели!

За точным прогнозом погоды в своем городе следи каждый день на POGODA.TUT.BY.

 
 
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На предстоящей неделе нас ждет спасительная прохлада. В некоторые дни даже захочется, чтобы стало потеплее.
 
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