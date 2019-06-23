Внедряется автоматизированная система

Источник материала: Единство

– В настоящее время на Борисовщине реализуется проект по автоматизации района электрических сетей, – сообщил Александр Владимирович. – Основная задача проекта – повышение надежности электроснабжения потребителей за счет автоматического определения поврежденного участка, снижение времени нахождения поврежденного участка, экономия времени и затрат на транспорт при выполнении оперативных восстановительных работ. Дополнительный контроль положения коммутационных аппаратов, замена части физически изношенного и морально устаревшего оборудования, повышение безопасности персонала при переключениях в сетях 10 кВ управляемыми аппаратами.

Для решения этих задач проектом предусмотрена установка вакуумных реклоузеров. Реклоузер представляет собой полноценный коммутационный аппарат с защитами, позволяющий автоматически отключать токи короткого замыкания при повреждении линии электропередачи. По всем сетям Борисовского района запланирована установка 91 реклоузера, 60 из которых установлены и включены в работу до начала июня.

Кроме этого, в рамках реализации проекта предусмотрено проведение реконструкции 30 подстанций с установкой в них управляемых выключателей нагрузки. Выключатель нагрузки – это коммутационный аппарат, которым можно управлять дистанционно и удаленно. Таких коммутационных аппаратов будет установлено 66 в 30 трансформаторных подстанциях. До начала июня была выполнена реконструкция 17 трансформаторных подстанций, в которых установлены 34 управляемых выключателя.

Также в рамках автоматизации заменяется вся автоматика управления уличным освещением. Таких автоматических устройств для управления автоматикой имеется 547, они будут заменены новыми шкафами наружного освещения. Из этого количества уже смонтировано 420 штук, в них установлены современные приборы учета со встроенным контактором и своим программным обеспечением. Они будут управлять уличным освещением по заданному времени, в зависимости от восхода и захода солнца. Данное время будет определяться программой автоматически, в зависимости от места установки, от широты и долготы. Также это время можно корректировать дистанционно, с рабочего места инженера, если на то будет необходимость и просьба руководства сельского Совета. Уже не придется, как прежде, выезжать на место и тратить на это время и средства.

Для чего все это делается? При повреждении линии электропередачи отключается вся линия, а наша самая протяженная линия составляет 56 километров. Для определения повреждения выезжает аварийная бригада, и только путем пробного деления линии и пробных включений отыскивается место повреждения. Это занимает достаточно много времени. Теперь ставятся специальные аппараты, которые в автоматическом режиме передают сведения о положении управляемых аппаратов на диспетчерский пульт. И диспетчер определяет место повреждения по более коротким отдельным участкам. А среднее расстояние между коммутационными аппаратами составляет около 15 километров. И персонал едет уже целенаправленно именно на поврежденный участок, который выделяется дистанционно. А вся остальная часть отключенной линии электропередачи снова дистанционно «запитывается» с диспетчерской в течение трех-пяти минут. И все остальные потребители имеют возможность пользоваться электроэнергией.

Если раньше на поиск и устранение повреждения линии электропередачи уходило в среднем около трех часов, то с внедрением новой системы, по предварительным расчетам специалистов, это время должно сократиться как минимум в два раза. А вот у остальных потребителей линии время отключения подачи электроэнергии сократится до 5 минут.

– Это инновационный проект Министерства энергетики?

– Средства на это выделяет РУП «Минскэнерго». Современные коммутационные аппараты изготовлены в Беларуси, но по своим техническим характеристикам они ничем не уступают импортным аналогам, потому что часть комплектующих закупается за рубежом. Хотя защита и программное обеспечение полностью отечественного производства. Производитель – ОАО «Белэлектромонтажналадка» – гарантирует срок их эксплуатации не менее 25 лет.

– На внедрение новой автоматизированной системы будут затрачены значительные финансовые средства…

– Да, но все это оправдано и со временем окупится благодаря экономии эксплуатационных затрат для РЭС. А для потребителей намного сократится время отсутствия электроэнергии.

После разработки проекта в конце прошлого года началась его реализация. Завершить все работы по монтажу и сдать объект «под ключ» запланировано в конце сентября нынешнего года.

В мировой практике новшество применяется не один год. Однако это требует не только больших финансовых вложений, но и соответствующего программного обеспечения, подготовки специалистов. Помимо установки реклоузеров, требуется еще дополнительное сопровождение: программное обеспечение, переподготовка специалистов, наладка каналов передачи связи, наладка устройств линейной защиты. Необходимо выполнить целый комплекс мероприятий.

К сожалению, в силу различных объективных и субъективных причин полностью избежать перебоев в снабжении потребителей электроэнергией пока невозможно. Поэтому перед энергетиками стоит задача сократить до минимума время обнаружения повреждений линий электропередачи и время отключения населения и предприятий на неповрежденных участках.

Используется опыт Бобруйска, где это новшество внедрено раньше. Но внесены некоторые коррективы. Мы поставили перед собой задачу в первую очередь выделить и запитать потребителей первой и второй категорий – школы, детские сады, больницы, молочно-товарные фермы. Коммутационные аппараты устанавливаются с таким расчетом, чтобы можно было до минимума свести перебои в снабжении электроэнергией этих социально значимых объектов. При этом учитывался анализ наибольшей повреждаемости линий за последние несколько лет, их месторасположение и ветровые

нагрузки.

Хотелось бы обратить внимание наших потребителей на то обстоятельство, что монтаж и установка всех коммутационных аппаратов, выключателей нагрузки производится при обязательном снятии напряжения с отключением. Поэтому временно создаются неудобства, за что мы приносим свои извинения, благодарим за понимание и просим набраться терпения. В дальнейшем это многократно окупится. Монтажники стараются выполнять работы в максимально сжатые сроки. О плановых отключениях заранее оповещается местное население и предприятия через сельские Советы. А вот с вводом в эксплуатацию всего программного комплекса появится возможность оперативно оповещать потребителей как о плановых, так и об аварийных отключениях через СМС-сообщения. Эта бесплатная услуга будет оказываться всем, кто письменно обратится в РЭС с соответствующей просьбой и сообщит номер своего мобильного

телефона.

Беседовал Николай ЧАЛЕЙ, фото автора