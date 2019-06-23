ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Внедряется автоматизированная система

24.06.2019 — Новости Общества | Единство  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Единство

– В настоящее время на Борисовщине реализуется проект по автоматизации района электрических сетей, – сообщил Александр Владимирович. – Основная задача проекта – повышение надежности электроснабжения потребителей за счет автоматического определения поврежденного участка, снижение времени нахождения поврежденного участка, экономия времени и затрат на транспорт при выполнении оперативных восстановительных работ. Дополнительный контроль положения коммутационных аппаратов, замена части физически изношенного и морально устаревшего оборудования, повышение безопасности персонала при переключениях в сетях 10 кВ управляемыми аппаратами.
Для решения этих задач проектом предусмотрена установка вакуумных реклоузеров. Реклоузер представляет собой полноценный коммутационный аппарат с защитами, позволяющий автоматически отключать токи короткого замыкания при повреждении линии электропередачи. По всем сетям Борисовского района запланирована установка 91 реклоузера, 60 из которых установлены и включены в работу до начала июня.
Кроме этого, в рамках реализации проекта предусмотрено проведение реконструкции 30 подстанций с установкой в них управляемых выключателей нагрузки. Выключатель нагрузки – это коммутационный аппарат, которым можно управлять дистанционно и удаленно. Таких коммутационных аппаратов будет установлено 66 в 30 трансформаторных подстанциях. До начала июня была выполнена реконструкция 17 трансформаторных подстанций, в которых установлены 34 управляемых выключателя.
Также в рамках автоматизации заменяется вся автоматика управления уличным освещением. Таких автоматических устройств для управления автоматикой имеется 547, они будут заменены новыми шкафами наружного освещения. Из этого количества уже смонтировано 420 штук, в них установлены современные приборы учета со встроенным контактором и своим программным обеспечением. Они будут управлять уличным освещением по заданному времени, в зависимости от восхода и захода солнца. Данное время будет определяться программой автоматически, в зависимости от места установки, от широты и долготы. Также это время можно корректировать дистанционно, с рабочего места инженера, если на то будет необходимость и просьба руководства сельского Совета. Уже не придется, как прежде, выезжать на место и тратить на это время и средства.
Для чего все это делается? При повреждении линии электропередачи отключается вся линия, а наша самая протяженная линия составляет 56 километров. Для определения повреждения выезжает аварийная бригада, и только путем пробного деления линии и пробных включений отыскивается место повреждения. Это занимает достаточно много времени. Теперь ставятся специальные аппараты, которые в автоматическом режиме передают сведения о положении управляемых аппаратов на диспетчерский пульт. И диспетчер определяет место повреждения по более коротким отдельным участкам. А среднее расстояние между коммутационными аппаратами составляет около 15 километров. И персонал едет уже целенаправленно именно на поврежденный участок, который выделяется дистанционно. А вся остальная часть отключенной линии электропередачи снова дистанционно «запитывается» с диспетчерской в течение трех-пяти минут. И все остальные потребители имеют возможность пользоваться электроэнергией.
Если раньше на поиск и устранение повреждения линии электропередачи уходило в среднем около трех часов, то с внедрением новой системы, по предварительным расчетам специалистов, это время должно сократиться как минимум в два раза. А вот у остальных потребителей линии время отключения подачи электроэнергии сократится до 5 минут.
– Это инновационный проект Министерства энергетики?
– Средства на это выделяет РУП «Минскэнерго». Современные коммутационные аппараты изготовлены в Беларуси, но по своим техническим характеристикам они ничем не уступают импортным аналогам, потому что часть комплектующих закупается за рубежом. Хотя защита и программное обеспечение полностью отечественного производства. Производитель – ОАО «Белэлектромонтажналадка» – гарантирует срок их эксплуатации не менее 25 лет.
– На внедрение новой автоматизированной системы будут затрачены значительные финансовые средства…
– Да, но все это оправдано и со временем окупится благодаря экономии эксплуатационных затрат для РЭС. А для потребителей намного сократится время отсутствия электроэнергии.
После разработки проекта в конце прошлого года началась его реализация. Завершить все работы по монтажу и сдать объект «под ключ» запланировано в конце сентября нынешнего года.
В мировой практике новшество применяется не один год. Однако это требует не только больших финансовых вложений, но и соответствующего программного обеспечения, подготовки специалистов. Помимо установки реклоузеров, требуется еще дополнительное сопровождение: программное обеспечение, переподготовка специалистов, наладка каналов передачи связи, наладка устройств линейной защиты. Необходимо выполнить целый комплекс мероприятий.
К сожалению, в силу различных объективных и субъективных причин полностью избежать перебоев в снабжении потребителей электроэнергией пока невозможно. Поэтому перед энергетиками стоит задача сократить до минимума время обнаружения повреждений линий электропередачи и время отключения населения и предприятий на неповрежденных участках.
Используется опыт Бобруйска, где это новшество внедрено раньше. Но внесены некоторые коррективы. Мы поставили перед собой задачу в первую очередь выделить и запитать потребителей первой и второй категорий – школы, детские сады, больницы, молочно-товарные фермы. Коммутационные аппараты устанавливаются с таким расчетом, чтобы можно было до минимума свести перебои в снабжении электроэнергией этих социально значимых объектов. При этом учитывался анализ наибольшей повреждаемости линий за последние несколько лет, их месторасположение и ветровые
нагрузки.
Хотелось бы обратить внимание наших потребителей на то обстоятельство, что монтаж и установка всех коммутационных аппаратов, выключателей нагрузки производится при обязательном снятии напряжения с отключением. Поэтому временно создаются неудобства, за что мы приносим свои извинения, благодарим за понимание и просим набраться терпения. В дальнейшем это многократно окупится. Монтажники стараются выполнять работы в максимально сжатые сроки. О плановых отключениях заранее оповещается местное население и предприятия через сельские Советы. А вот с вводом в эксплуатацию всего программного комплекса появится возможность оперативно оповещать потребителей как о плановых, так и об аварийных отключениях через СМС-сообщения. Эта бесплатная услуга будет оказываться всем, кто письменно обратится в РЭС с соответствующей просьбой и сообщит номер своего мобильного
телефона.
Беседовал Николай ЧАЛЕЙ,  фото автора

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Во второй декаде мая на базе Борисовского района электрических сетей, который является структурным подразделением филиала «Борисовские электрические сети» РУП...
 
Новости дня
Новости общества
 
Последний день Калиновского. Как в Вильнюсе искали, нашли и опознали участников восстания 1863 года
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

23.06.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
24.06.2019
Mir24.TV Belarus
Гарадоцкi веснiк
Soligorsk News

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика