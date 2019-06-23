Чтобы жить в чистоте и порядке

Источник материала: Единство

По ул. Чапаева, недалеко от Борисовского райисполкома, развернулась активная работа по посеву и утрамбовке нового газона, которой были заняты работники УП «Жилье».

– Сегодня проводится внеплановый субботник. Надеемся, что благодаря нашему труду дворовая территория приобретет ухоженный вид и станет красивее. Жаль, что никто из жильцов близлежащих домов не вышел на субботник вместе с нами, – поделилась мыслями инженер-озеленитель УП «Жилье» Елена Иванькова.

Помимо активной работы по ул. Чапаева в этот день во главе с заместителем генерального директора по идеологической работе Валентиной Шутко трудились работники ОАО «Борисовский мясокомбинат №1» по пр. Революции, 3 и 5. Там вырубали деревья, выравнивали почву, а также были убраны сломанные крепления для сушки белья. Кроме вышеперечисленных домов, за Борисовским мясокомбинатом №1 закреплены дворовые территории домов 1 и 18 по пр. Революции и по ул. Труда, 20.

– В эту субботу мы организовали работу, к которой привлекли мужчин, так как нужно было убрать разного рода тяжелые и уже никому не нужные предметы, которые могут нанести вред как детям, так и взрослым, – рассказала Валентина Шутко. – В этом дворе в скором времени будут установлены новые скамейки и урны для мусора. Также у дома № 5 появится новая детская игровая площадка. Мы хотим, чтобы город стал уютным и красивым, поэтому в планах продолжать благоустройство.

К слову, работникам Борисовского мясокомбината №1 вышли помочь жительница дома №5 Ольга Федотова и трое маленьких борисовчан.

Анастасия КАПЦЕВА, фото автора