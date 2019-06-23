Ученики «антишколы» TUT.BY: вот эти семь имен

Источник материала: Tut.by

В начале лета мы открыли набор в летнюю антишколу журналистики. Нам отправили 140 заявок! Жюри, то есть редакторы TUT.BY, прочитали эти письма и отобрали семерку парней и девушек, которые будут учиться у нас писать тексты и снимать видео на протяжении нескольких дней.

Итак, вот имена наших новых «студентов»:

1. Настя Рунец,

2. Юля Цурко,

3. Костя Береснев,

4. Шура Піліповіч-Сушчыц,

5. Даніла Нікіфараў,

6. Ксюша Петровская,

7. Полина Барсукова.

Следить за успехами ребят можно будет в нашем новом паблике «ВКонтакте» .

Напомним, что тексты новых семи авторов будут выходить примерно с 8 июля. Следите за главной страницей TUT.BY. Но лучше все-таки подпишитесь на паблик — точно ничего не пропустите