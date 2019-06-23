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Ученики «антишколы» TUT.BY: вот эти семь имен

24.06.2019 10:19 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В начале лета мы открыли набор в летнюю антишколу журналистики. Нам отправили 140 заявок! Жюри, то есть редакторы TUT.BY, прочитали эти письма и отобрали семерку парней и девушек, которые будут учиться у нас писать тексты и снимать видео на протяжении нескольких дней. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Итак, вот имена наших новых «студентов»:

1. Настя Рунец,  

2. Юля Цурко,

3. Костя Береснев,

4. Шура Піліповіч-Сушчыц,

5. Даніла Нікіфараў,

6. Ксюша Петровская,

7. Полина Барсукова.

Следить за успехами ребят можно будет в нашем новом паблике «ВКонтакте».

Напомним, что тексты новых семи авторов будут выходить примерно с 8 июля. Следите за главной страницей TUT.BY. Но лучше все-таки подпишитесь на паблик — точно ничего не пропустите

 
 
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Уже через пару недель эти ребята напишут свои крутые тексты, которые мы опубликуем.
 
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