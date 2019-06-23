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Ученики «антишколы» TUT.BY: вот эти семь имен
24.06.2019 10:19 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В начале лета мы
Итак, вот имена наших новых «студентов»:
1. Настя Рунец,
2. Юля Цурко,
3. Костя Береснев,
4. Шура Піліповіч-Сушчыц,
5. Даніла Нікіфараў,
6. Ксюша Петровская,
7. Полина Барсукова.
Следить за успехами ребят можно будет в
Напомним, что тексты новых семи авторов будут выходить примерно с 8 июля. Следите за главной страницей TUT.BY. Но лучше все-таки
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Уже через пару недель эти ребята напишут свои крутые тексты, которые мы опубликуем.
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