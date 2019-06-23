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Запрет на посещение лесов снят в Гродненской области

24.06.2019 10:39 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

Запрет на посещение лесов снят в Гродненской области
Фото из архива

24 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Запреты и ограничения на посещение лесов отменены во всех районах Гродненской области, сообщили БЕЛТА в Министерстве лесного хозяйства.

По информации ведомства, в целом по республике количество районов, в которых продолжают действовать запреты и ограничения на посещение лесов, заметно сократилось: с 82 в начале прошлой недели до 61 по состоянию на сегодняшнее утро.

При этом по-прежнему под запретом посещение лесов на всей территории Брестской области. Действует запрет и в большинстве районов Гомельской области (кроме Октябрьского, Речицкого, Калинковичского, Мозырьского и Лельчицкого), а также почти в половине районов столичного региона (кроме Вилейского, Копыльского, Логойского, Молодечненского, Мядельского, Дзержинского, Березинского, Несвижского, Клецкого и Солигорского районов).

Ограничения действуют в восьми районах Витебской области (Шарковщинский, Миорский, Верхнедвинский, Россонский, Шумилинский, Витебский, Лиозненский, Сенненский). В Могилевской области в списке ограничений Белыничский, Чаусский, Мстиславский, Кричевский, Климовичский, Хотимский, Костюковичский и Краснопольский районы.

Решения по введению и снятию запрета на посещение лесов принимают местные органы власти по ходатайству лесохозяйственных учреждений или районных отделов по чрезвычайным ситуациям. На сайте Минлесхоза размещена интерактивная карта, по которой можно отслеживать введение и снятие ограничений в интересующем регионе (http://www.mlh.by/maps/map.php). Карта оперативно обновляется.

Для ликвидации лесных пожаров у Минлесхоза имеются 257 пожарно-химических станций, а также 660 пунктов противопожарного инвентаря, которые укомплектованы необходимым количеством средств пожаротушения. Используются 545 пожарных автомобилей, более 360 бочек для подвоза воды, 355 лесопожарных модулей для оперативного тушения, 1803 мотопомпы и 12,6 тыс. ранцевых опрыскивателей, более 1 тыс. почвообрабатывающих орудий для прокладки минерализованных полос. Для раннего обнаружения лесных пожаров создана сеть из более чем 620 пожарно-наблюдательных вышек и мачт, из них свыше 530 оборудованы средствами видеонаблюдения.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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24 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Запреты и ограничения на посещение лесов отменены во всех районах Гродненской области, сообщили БЕЛТА в Министерстве лесного хозяйства....
 
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