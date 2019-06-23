Сегодня у православных начинается пост. Что нельзя есть и можно ли жениться

Источник материала: Tut.by

Сегодня у православных начинается Петров пост. Продлится он почти три недели и закончится 12 июля.



Фото: Алесь Пилецкий, TUT.BY

Петров пост начинается через неделю после Троицы. В этом году она была 16 июня. Длится он до дня памяти первоверховных апостолов Петра и Павла — 12 июля. В целом продолжительность Петрова поста может варьироваться от восьми дней до шести недель, сообщается на сайте Свято-Елисаветинского женского монастыря в Минске.

Петров пост менее строгий в питании, чем пост перед Пасхой. Во время него принято не есть мясные и молочные продукты, а в среду и пятницу еще и рыбу. По субботам и воскресеньям, а также во время праздников разрешается употреблять вино в умеренных количествах. 29 июня, в праздник Петра и Павла, можно не поститься.

Во время поста христиане не только ограничивают себя в пище, но и стараются избегать шумных праздников и увеселительных мероприятий. В это время нельзя жениться и венчаться. Петров пост считается временем покаяния и очищения, временем тишины.

На сайте Свято-Елисаветинского женского монастыря разъясняется , почему Петров пост назвали именно так. Как правило, он приходился на начало лета, когда у крестьян почти не оставалось запасов еды, а новый урожай был еще не скоро. В обиходе Петров пост часто называли петровкой или петровкой-голодовкой. А так как имя апостола Петра всегда упоминалось первым, когда говорили о дне памяти первоверховных апостолов Петра и Павла, именно оно и осталось в названии поста.