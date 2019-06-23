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Сегодня у православных начинается пост. Что нельзя есть и можно ли жениться
24.06.2019 10:58 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Сегодня у православных начинается Петров пост. Продлится он почти три недели и закончится 12 июля.
Петров пост начинается через неделю после Троицы. В этом году она была 16 июня. Длится он до дня памяти первоверховных апостолов Петра и Павла — 12 июля. В целом продолжительность Петрова поста может варьироваться от восьми дней до шести недель,
Петров пост менее строгий в питании, чем пост перед Пасхой. Во время него принято не есть мясные и молочные продукты, а в среду и пятницу еще и рыбу. По субботам и воскресеньям, а также во время праздников разрешается употреблять вино в умеренных количествах. 29 июня, в праздник Петра и Павла, можно не поститься.
Во время поста христиане не только ограничивают себя в пище, но и стараются избегать шумных праздников и увеселительных мероприятий. В это время нельзя жениться и венчаться. Петров пост считается временем покаяния и очищения, временем тишины.
На сайте Свято-Елисаветинского женского монастыря
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Сегодня у православных начинается Петров пост. Продлится он почти три недели и закончится 12 июля.
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