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Беларусь выиграла 20 медалей на третий день Европейских игр
24.06.2019 11:03 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
В третий день II Европейских игр белорусские спортсмены завоевали еще 20 медалей, пополнив копилку команды до 34 наград.
Три золотые медали накануне завоевали легкоатлеты Татьяна Холодович (метание копья), Эльвира Герман (бег с барьерами) и Максим Недосеков (прыжки в высоту). Серебряные медали завоевали Кристина Тимановская в беге на 100 метров, Виталий Парохонько в беге с барьерами, Анастасия Мирончик-Иванова в прыжках в длину.
Два золота завоевали и белорусские гимнастки, причем медали были взяты в многоборье (дисциплина входит в олимпийскую программу), серебро в индивидуальной программе с обручем получила Екатерина Галкина.
Самбисты завоевали восемь наград, в том числе, одно золото, которое получила Вера Гореликова.
24 июня будут разыграны награды в шести дисциплинах: в спортивной аэробике, баскетболе 3х3, дзюдо, прыжках на батуте, пулевой и стендовой стрельбе.
Программа соревнований II Европейских игр
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В третий день II Европейских игр белорусские спортсмены завоевали еще 20 медалей, пополнив копилку команды до 34 наград.
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