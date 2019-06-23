Беларусь выиграла 20 медалей на третий день Европейских игр

В третий день II Европейских игр белорусские спортсмены завоевали еще 20 медалей, пополнив копилку команды до 34 наград.

Три золотые медали накануне завоевали легкоатлеты Татьяна Холодович (метание копья), Эльвира Герман (бег с барьерами) и Максим Недосеков (прыжки в высоту). Серебряные медали завоевали Кристина Тимановская в беге на 100 метров, Виталий Парохонько в беге с барьерами, Анастасия Мирончик-Иванова в прыжках в длину.

Два золота завоевали и белорусские гимнастки, причем медали были взяты в многоборье (дисциплина входит в олимпийскую программу), серебро в индивидуальной программе с обручем получила Екатерина Галкина.

Самбисты завоевали восемь наград, в том числе, одно золото, которое получила Вера Гореликова.

24 июня будут разыграны награды в шести дисциплинах: в спортивной аэробике, баскетболе 3х3, дзюдо, прыжках на батуте, пулевой и стендовой стрельбе.