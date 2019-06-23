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На водоеме в Витебске спасли тонувшего пьяного мужчину

24.06.2019 11:22 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В воскресенье в начале девятого спасателям сообщили о тонущем человеке на искусственном водоеме Сокольники по улице 2-й Шевардиновской.

Оказывается, пьяный 30-летний мужчина, купаясь в водоеме, отплыл от берега на расстояние около 15 м и, не рассчитав свои силы начал тонуть.

К моменту прибытия спасателей мужчину уже достали из воды работники ОСВОДа. Ему оказали первую помощь и передали бригаде скорой. Мужчина госпитализирован.

 
 
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Ему оказали первую помощь и передали бригаде скорой. Мужчина госпитализирован.
 
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