На водоеме в Витебске спасли тонувшего пьяного мужчину

Источник материала: Tut.by

В воскресенье в начале девятого спасателям сообщили о тонущем человеке на искусственном водоеме Сокольники по улице 2-й Шевардиновской.

Оказывается, пьяный 30-летний мужчина, купаясь в водоеме, отплыл от берега на расстояние около 15 м и, не рассчитав свои силы начал тонуть.

К моменту прибытия спасателей мужчину уже достали из воды работники ОСВОДа. Ему оказали первую помощь и передали бригаде скорой. Мужчина госпитализирован.