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На водоеме в Витебске спасли тонувшего пьяного мужчину
24.06.2019 11:22 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В воскресенье в начале девятого спасателям
Оказывается, пьяный 30-летний мужчина, купаясь в водоеме, отплыл от берега на расстояние около 15 м и, не рассчитав свои силы начал тонуть.
К моменту прибытия спасателей мужчину уже достали из воды работники ОСВОДа. Ему оказали первую помощь и передали бригаде скорой. Мужчина госпитализирован.
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Ему оказали первую помощь и передали бригаде скорой. Мужчина госпитализирован.
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