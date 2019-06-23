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Белорусские агроусадьбы во время Европейских игр проведут день открытых дверей
24.06.2019 11:23 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
Фото из архива
24 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. День открытых дверей пройдет в агроусадьбах Беларуси 28-29 июня, сообщили БЕЛТА в БОО "Отдых в деревне".
К мероприятию присоединятся более 130 агроусадеб из всех областей страны. Каждая из усадеб готовит особенную программу с экскурсиями, музыкой, дегустациями национальных блюд, спортивными мероприятиями, мастер-классами и другими развлечениями.
День открытых дверей в агроусадьбах в этом году приурочен к II Европейским играм. По мнению организаторов, такое мероприятие во время соревнований поможет в продвижении агроэкотуризма и популяризации агроусадеб среди белорусских и иностранных туристов.
Гостям, планирующим посетить усадьбы, рекомендуют связаться с хозяевами перед приездом и оговорить время и количество посетителей, которые планируют приехать.
День открытых дверей в агроусадьбах впервые прошел в стране в 2012 году. Мероприятие привлекает тысячи туристов и организуется при поддержке Министерства спорта и туризма, БОО "Отдых в деревне" и хозяев агроусадеб. Агроэкотуризм - один из наиболее успешно развивающихся в Беларуси видов туризма.-0-
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24 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. День открытых дверей пройдет в агроусадьбах Беларуси 28-29 июня, сообщили БЕЛТА в БОО "Отдых в деревне". К мероприятию присоединятся более...
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