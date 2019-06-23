В центре Бреста и «спальниках» внепланово отключат горячую воду. Кому не повезло?

Источник материала: Tut.by

С 24 по 28 июня не будет горячей воды в некоторых кварталах центра Бреста и микрорайонов. Причина — текущий ремонт теплосетей, сообщает филиал «Брестские тепловые сети» РУП «Брестэнерго».

С 8.00 24 июня до 17.00 28 июня нет горячей воды в кварталах, ограниченных улицами:

— пр. Машерова, ул. Ленина, ул. Гоголя, ул. Сов. Пограничников;

— пр. Машерова, ул. Сов. Пограничников, ул. Дзержинского, ул. Советская;

— пр. Московская, ул. Сов. Конституция, ул. Кривошеина, пр. Партизанский;

И в домах:

— ул. Васнецова, 46, 48, 50, 56, 60, 62, 71,

— ул. Богданчука, 119, 122, 124, 126,

— ул. Московская, 267/10, 267/11, 267/12, 271/3, 273, 273/1, 273А, 275, 275А.

Кроме того, в связи с заменой тепловых сетей с 24 июня по 25 июня отключат горячую воду в домах:

— ул. Волгоградская, 3, 7А, 9, 11;

— ул. Луцкая, 37.