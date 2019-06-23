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В центре Бреста и «спальниках» внепланово отключат горячую воду. Кому не повезло?
24.06.2019 11:51 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
С 24 по 28 июня не будет горячей воды в некоторых кварталах центра Бреста и микрорайонов. Причина — текущий ремонт теплосетей,
С 8.00 24 июня до 17.00 28 июня нет горячей воды в кварталах, ограниченных улицами:
— пр. Машерова, ул. Ленина, ул. Гоголя, ул. Сов. Пограничников;
— пр. Машерова, ул. Сов. Пограничников, ул. Дзержинского, ул. Советская;
— пр. Московская, ул. Сов. Конституция, ул. Кривошеина, пр. Партизанский;
И в домах:
— ул. Васнецова, 46, 48, 50, 56, 60, 62, 71,
— ул. Богданчука, 119, 122, 124, 126,
— ул. Московская, 267/10, 267/11, 267/12, 271/3, 273, 273/1, 273А, 275, 275А.
Кроме того, в связи с заменой тепловых сетей с 24 июня по 25 июня отключат горячую воду в домах:
— ул. Волгоградская, 3, 7А, 9, 11;
— ул. Луцкая, 37.
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Причина - текущий ремонт теплосетей
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