И солнце, и дожди, и ветер. Погода в Гродно на неделе

Источник материала: Tut.by

На предстоящей неделе до четверга все будет хорошо — солнечно и комфортно. А потом — дожди, грозы и сильный ветер. Выходные погодой тоже не порадуют, расстраивает pogoda.by : станет прохладно.



Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

Сегодня, 24 июня, до +25°С, солнечно.

Во вторник — до +26°C, ясно и без осадков.

В среду станет еще немного теплее. Воздух днем прогреется до +27 °C. Небольшая облачность, слабый теплый ветер.

В четверг — переменная облачность, дождь, может быть, гроза и сильный ветер. — порывами до 20 м/c. Температура воздуха днем — до +22 °С.

В пятницу — до +17°C, утром — переменная облачность. Ночью — дождь, днем сильный ветер — порывами до 17 м/c.

Хорошей недели вам, друзья!

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