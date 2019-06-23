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И солнце, и дожди, и ветер. Погода в Гродно на неделе
24.06.2019 11:50 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На предстоящей неделе до четверга все будет хорошо — солнечно и комфортно. А потом — дожди, грозы и сильный ветер. Выходные погодой тоже не порадуют, расстраивает
Сегодня, 24 июня, до +25°С, солнечно.
Во вторник — до +26°C, ясно и без осадков.
В среду станет еще немного теплее. Воздух днем прогреется до +27 °C. Небольшая облачность, слабый теплый ветер.
В четверг — переменная облачность, дождь, может быть, гроза и сильный ветер. — порывами до 20 м/c. Температура воздуха днем — до +22 °С.
В пятницу — до +17°C, утром — переменная облачность. Ночью — дождь, днем сильный ветер — порывами до 17 м/c.
Хорошей недели вам, друзья!
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На предстоящей неделе до четверга все будет хорошо - солнечно и комфортно. А потом - дожди, грозы и сильный ветер. Выходные погодой тоже не порадуют: станет...
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